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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В России заявили, что нашли в оккупированном Крыму новый источник подземных вод

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в результате геологоразведки в Крыму обнаружен новый источник пресной воды.

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После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров
После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров
Фото: pixabay.com

В оккупированном Россией Крыму нашли источник пресной воды в районе Севастополя. Об этом 19 декабря заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет ТАСС.

По его информации, вода была найдена после геологической разведки.

Хуснуллин отметил, что строительство водозабора на реке Бельбек завершится к весне 2021 года. После его ввода в эксплуатацию появится возможность подавать в Севастополь 50 тыс. м³ пресной воды в сутки.

Бурение скважин для добычи воды в Севастополе позволит давать городу еще 10 тыс. м³ пресной воды, отметили в сообщении.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

Теги: Россия, Крым, Украина, Севастополь, водоснабжение, вода, Северо-Крымский канал, геология, Марат Хуснуллин
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