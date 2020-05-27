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В Украине подозревают вице-адмирала Черноморского флота РФ в склонении украинских офицеров к госизмене

Вице-адмирал Черноморского флота России склонял офицеров Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины к переходу на сторону врага в период вооруженного конфликта, выяснили в Офисе генпрокурора Украины.

По данным следствия, представитель Черноморского флота РФ угрожал украинским офицерам
По данным следствия, представитель Черноморского флота РФ угрожал украинским офицерам
Фото: mil.ru

Прокуроры Офиса генпрокурора внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения об подстрекательстве вице-адмирала, начальника штаба-первого заместителя командующего Черноморского флота РФ украинских военнослужащих к госизмене. Об этом 27 мая говорится на сайте ОГ.

В Офисе генпрокурора отметили, что факт подстрекательства был установлен во время расследования причастности российского вице-адмирала к пособничеству ведения Россией агрессивной войны против Украины.

По данным следствия, в течение марта 2014 чиновник, находясь в городе Севастополь угрожал офицерам из числа командования Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины склонял их к переходу на сторону врага в период вооруженного конфликта.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Крым, Украина, Севастополь, Черноморский флот РФ, госизмена, война в Украине, Офис генпрокурора
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