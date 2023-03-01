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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Журналист американского телеканала посетил Крым через Крымский мост. В МИД Украины отреагировали

 
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В городе Севастополь много пропагандистской рекламы, говорится в сюжете NBC
В городе Севастополь много пропагандистской рекламы, говорится в сюжете NBC
Скриншот: NBC News / YouTube

Журналист американского телеканала NBC снял сюжет во временно аннексированном Россией Крыму. На полуостров он приехал через Крымский мост. Об этом говорится в материале телеканала, который вышел в эфир 28 февраля.

Репортер сначала приехал в Москву, а затем на поезде в Крым через Керченский мост. 

В сюжете журналист взял комментарий в местной жительницы, спросив какой территорией она считает Крым – российской или украинской. Женщина ответила – российской. Журналист отметил, что большинство русскоязычного населения полуострова до оккупации Крыма Россией было более пророссийским, чем другие регионы Украины.

Кроме того, в материале рассказывается, что Севастополь весь в пропагандистской рекламе и плакатах.

В сюжете журналист вспоминает слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина вернет Крым, а также, что западные союзники и ООН призывают Россию вернуться к "международно признанным границам". В то же время в материале говорится, что, если Украина сможет вернуть полуостров силой, многие из 2,4 млн человек, живущих в Крыму, "окажутся в ловушке". 

ВИДЕО
Видео: NBC News / YouTube

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил в Facebook, что посещение аннексированного Крыма – это нарушение законодательства Украины.

"Для нарушителей предусмотрена правовая ответственность. В частности, иностранцам за такие действия также предусмотрен запрет на въезд в Украину", – сообщил Николенко.

По его словам, компетентные органы Украины устанавливают обстоятельства посещения журналистом NBC территории Крыма.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/10228777578719544

Контекст:

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе КрымаЗеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Украина торговать территориями не будет – только освобождать, заверили в Офисе президента.

Теги: Россия, Крым, Украина, Севастополь, МИД Украины, NBC, журналисты, Крымский мост, Олег Николенко
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