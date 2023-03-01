Журналист американского телеканала посетил Крым через Крымский мост. В МИД Украины отреагировали

В городе Севастополь много пропагандистской рекламы, говорится в сюжете NBC Скриншот: NBC News / YouTube

Репортер сначала приехал в Москву, а затем на поезде в Крым через Керченский мост.

В сюжете журналист взял комментарий в местной жительницы, спросив какой территорией она считает Крым – российской или украинской. Женщина ответила – российской. Журналист отметил, что большинство русскоязычного населения полуострова до оккупации Крыма Россией было более пророссийским, чем другие регионы Украины.

Кроме того, в материале рассказывается, что Севастополь весь в пропагандистской рекламе и плакатах.

В сюжете журналист вспоминает слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина вернет Крым, а также, что западные союзники и ООН призывают Россию вернуться к "международно признанным границам". В то же время в материале говорится, что, если Украина сможет вернуть полуостров силой, многие из 2,4 млн человек, живущих в Крыму, "окажутся в ловушке".

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Видео: NBC News / YouTube

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил в Facebook, что посещение аннексированного Крыма – это нарушение законодательства Украины.

"Для нарушителей предусмотрена правовая ответственность. В частности, иностранцам за такие действия также предусмотрен запрет на въезд в Украину", – сообщил Николенко.

По его словам, компетентные органы Украины устанавливают обстоятельства посещения журналистом NBC территории Крыма.