Журналист американского телеканала посетил Крым через Крымский мост. В МИД Украины отреагировали

Репортер сначала приехал в Москву, а затем на поезде в Крым через Керченский мост.
В сюжете журналист взял комментарий в местной жительницы, спросив какой территорией она считает Крым – российской или украинской. Женщина ответила – российской. Журналист отметил, что большинство русскоязычного населения полуострова до оккупации Крыма Россией было более пророссийским, чем другие регионы Украины.
Кроме того, в материале рассказывается, что Севастополь весь в пропагандистской рекламе и плакатах.
В сюжете журналист вспоминает слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина вернет Крым, а также, что западные союзники и ООН призывают Россию вернуться к "международно признанным границам". В то же время в материале говорится, что, если Украина сможет вернуть полуостров силой, многие из 2,4 млн человек, живущих в Крыму, "окажутся в ловушке".
Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил в Facebook, что посещение аннексированного Крыма – это нарушение законодательства Украины.
"Для нарушителей предусмотрена правовая ответственность. В частности, иностранцам за такие действия также предусмотрен запрет на въезд в Украину", – сообщил Николенко.
По его словам, компетентные органы Украины устанавливают обстоятельства посещения журналистом NBC территории Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.
Украина торговать территориями не будет – только освобождать, заверили в Офисе президента.