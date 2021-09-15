Ткаченко предложил "сначала всем хорошо изучить украинский", прежде чем обсуждать переход на латиницу

Комментируя мнение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о целесообразности перехода на латиницу, Ткаченко заявил, что "сначала нам надо всем изучить хорошо украинский язык", а потом говорить о смене алфавита.
При этом он отметил, что продвигать Украину за рубежом можно и другими способами.
"Я убежден, что в киноиндустрии в первую очередь чрезвычайно большой потенциал, здесь много талантов. Мы можем продвигать наш продукт за рубежом. Это тоже своего рода продвижение Украины", – сказал министр.
В июле Ткаченко заявлял, что задача его и министерства – организовать "ласковую украинизацию", поскольку "на украинском языке должны говорить все жители Украины, но с удовольствием".
В марте 2018 года тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил украинцам обсудить возможное введение в стране латиницы наряду с кириллическим алфавитом. По его словам, к таким размышлениям его подтолкнул разговор с историком и журналистом из Польши Земовитом Щереком.
Тогдашний глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступил против введения в Украине латиницы.
В сентябре 2021 года Данилов заявил, что поддерживает переход Украины на латинский алфавит. Это вызвало новую волну обсуждений идеи.
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень выступил против перехода на латиницу.