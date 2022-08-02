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В Казахстане состоялся антивоенный концерт с участием украинских звезд. Вырученные деньги перечислены в благотворительный фонд Тины Кароль

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Тина Кароль выступила в Казахстане в поддержку украинцев
Тина Кароль выступила в Казахстане в поддержку украинцев
Фото: Тінка Кароль / Facebook

31 июля в Алматы (Казахстан) состоялся антивоенный благотворительный концерт с участием украинских и казахстанских звезд под названием Voice of Peace. Об этом пишет УНИАН.

Кроме украинских звезд, в числе которых были украинские певицы Тина Кароль, Надя Дорофеева и певец Monatik, на сцене выступили звезды Казахстана Айкын, Данелия Тулешова, Аргоня, Ситора Назарова, Асылбек и Сырымтай Енсеповы. 

Директор компании Talent Corporation, организовавшей мероприятие, Ерканат Абени отметил, что  сборы от концерта в размере $50 тыс. будут переданы в благотворительный фонд Тины Кароль для оказания гуманитарной помощи украинским детям, а также для поддержки детских онкологических больниц Украины.

Продюсер концерта Женис Карманов подчеркнул, что организаторам мероприятия удалось собрать полный зал. По его словам, таким образом, казахстанцы продемонстрировали, что "выступают за идею мира на всей земле и осуждают войну".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Казахстан, больница, благотворительный фонд , война России против Украины, Тина Кароль, Надя Дорофеева, Monatik, Алматы
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