Кличко заявил об отсутствии госнорм на укрытия на остановках транспорта и прокомментировал их установку в Харькове

"ГСН нет. Даже временное укрытие, которое мы сейчас готовы закупить, уже установленное бетонное укрытие должно иметь четко определенные министерствами ГСН. Чтобы, не дай бог, если оно не выдержало удар, не было вопросов, а почему вы установили укрытие, которое на самом деле не защитило людей", – сказал Кличко.
Журналист напомнила, что укрытия на остановках общественного транспорта уже есть в Харькове, и спросила, значит ли это, что мэр Харькова Игорь Терехов ставит их "на свой риск".
"На сегодняшний день мы обратились и ждем, чтобы нам согласовали ГСН, чтобы эти укрытия соответствовали стандартам. Нельзя поставить сарайчик, назвать укрытием. Потом люди, не дай бог, погибнут и будут вопросы: "Почему?" – ответил мэр Киева.
Журналист спросила, почему "Терехов ставит", а Кличко нет.
"Просто поставить для того, чтобы галочку сделать, или поставить для того, чтобы людей защитить?.. Мы работаем для того, чтобы те укрытия, которые сегодня есть в Киеве, привести в нормальное состояние. А потом уже можем говорить. Мы готовы закупить эти укрытия, 200–300 штук, выделили на это деньги, но ждем четких разъяснений и норм, можем ли мы эти укрытия ставить, будут они защищать людей или нет. Если они не будут защищать, зачем мы поставим?" – объяснил Кличко.
По его словам, "если в укрытие попадет или рядом будет взрыв и это укрытие не спасет людей, встанет вопрос, почему это укрытие было установлено, людей ввели в заблуждение, потому что оно не отвечает стандартам".
В Украине начали массово проверять укрытия после того, как в ночь на 1 июня 2023 года в результате ракетной атаки возле поликлиники в Деснянском районе Киева погибли три человека (среди них девятилетняя девочка), которые пришли в укрытие, но не смогли в него попасть.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя трагедию, заявил, что "отвечать будут все, может быть "нокаут".
Полиция начала расследование из-за закрытого убежища. Задержали охранника поликлиники и трех должностных лиц поликлиники и райгосадминистрации. 2 июня им сообщили о подозрении: чиновникам – в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, охраннику – в оставлении в опасности, повлекшем смерть. Позднее о подозрении в служебной халатности сообщили также чиновнику Киевской госгорадминистрации (КГГА).
Четырех глав райадминистраций Киева уволили.
3 июня в Киеве создали комиссию по ревизии бомбоубежищ. 12 июня в КГГА сообщили, что в Киеве пригодными к использованию признаны 65% убежищ. Еще 21% может быть таким при условии надлежащего обустройства. Таковы окончательные результаты 10-дневной проверки всех столичных укрытий комиссией в составе представителей ГСЧС, полиции, городских и районных служб.
Зеленский 23 июня заявил, что проблемы с укрытиями есть по всей стране и "особенно циничная и позорная ситуация – в тех городах, которые имеют значительный финансовый ресурс". Президент заявил, что будут кадровые решения.