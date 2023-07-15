Кличко заявил об отсутствии госнорм на укрытия на остановках транспорта и прокомментировал их установку в Харькове

"ГСН нет. Даже временное укрытие, которое мы сейчас готовы закупить, уже установленное бетонное укрытие должно иметь четко определенные министерствами ГСН. Чтобы, не дай бог, если оно не выдержало удар, не было вопросов, а почему вы установили укрытие, которое на самом деле не защитило людей", – сказал Кличко.

Журналист напомнила, что укрытия на остановках общественного транспорта уже есть в Харькове, и спросила, значит ли это, что мэр Харькова Игорь Терехов ставит их "на свой риск".

"На сегодняшний день мы обратились и ждем, чтобы нам согласовали ГСН, чтобы эти укрытия соответствовали стандартам. Нельзя поставить сарайчик, назвать укрытием. Потом люди, не дай бог, погибнут и будут вопросы: "Почему?" – ответил мэр Киева.

Журналист спросила, почему "Терехов ставит", а Кличко нет.

"Просто поставить для того, чтобы галочку сделать, или поставить для того, чтобы людей защитить?.. Мы работаем для того, чтобы те укрытия, которые сегодня есть в Киеве, привести в нормальное состояние. А потом уже можем говорить. Мы готовы закупить эти укрытия, 200–300 штук, выделили на это деньги, но ждем четких разъяснений и норм, можем ли мы эти укрытия ставить, будут они защищать людей или нет. Если они не будут защищать, зачем мы поставим?" – объяснил Кличко.

По его словам, "если в укрытие попадет или рядом будет взрыв и это укрытие не спасет людей, встанет вопрос, почему это укрытие было установлено, людей ввели в заблуждение, потому что оно не отвечает стандартам".