McDonald's открыл в Киеве залы ресторанов

В пресс-службе McDonald's заявили об открытии киевских ресторанов, но напомнили о необходимости держать дистанцию во время посещения заведений.

McDonald's вместе с другими заведениями питания был закрыт в Украине с середины марта из-за пандемии Фото: depositphotos.com

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's открывает свои заведения в Киеве для посетителей. Об этом сообщается на Facebook-странице компании.

"Ура, Киев, двери наших ресторанов с сегодняшнего дня открыты для вас. Но не забывайте держать дистанцию", – говорится в сообщении.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

18 июня заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко заявил, что с 22 июня несколько областей могут закрыться на жесткий карантин.

В Украине 23 июня коронавирус был подтвержден у 940 человек – это максимум с начала эпидемии. Всего, по официальным данным, в Украине коронавирусом заразилось 39 014 человек, 1051 из них скончался, а 17 409 выздоровели.