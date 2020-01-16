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Прорыв трубы у Ocean Plaza в Киеве. Повреждения трубопровода ликвидировали

Асфальтное покрытие на улице Антоновича в Киеве восстановили, движение транспорта по улице возобновилось, проинформировали в Киевской городской государственной администрации. 13 января у столичного ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу, торговый центр был затоплен кипятком.

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"Киевтеплоэнерго" заменило весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м
"Киевтеплоэнерго" заменило весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м
Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві / Facebook

В Киеве ликвидировали повреждения трубопровода на улице Антоновича, сообщила 15 января пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Асфальтное покрытие на улице Антоновича восстановлено.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" привлекла к работам 18 единиц техники и 23 рабочих. Сейчас транспортное движение по улице восстановлено… В 4.15 утра "Киевтеплоэнерго" завершило ликвидацию повреждения трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza. С момента обнаружения повреждения вечером 13 января три бригады "Киевтеплоэнерго" работали в круглосуточном режиме", – сказано в сообщении.

"Киевтеплоэнерго" заменило весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части.

Вечером 13 января из-за прорыва трубы первый этаж Ocean Plaza затопило кипятком, посетителей и персонал эвакуировали. В Киевской городской государственной администрации заявили, что предварительной причиной повреждения трубы стал ее физический износ. В результате происшествия несколько человек были госпитализированы с ожогами.

Утром 14 января в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что подтоплений на месте прорыва трубы возле Ocean Plaza нет, "вода сошла самотеком"

Столичная полиция открыла производство по ч. 1 ст. 270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины. Позже прокуратура изменила квалификацию на ч. 1 ст. 275 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

Теги: Киев, Украина, авария, торговый центр, Киевтеплоэнерго, Ocean Plaza
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