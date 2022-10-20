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В Киеве 20 октября вместо большинства троллейбусов будут ездить автобусы – Кличко

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Ряд троллейбусов в столице заменят автобусами
Ряд троллейбусов в столице заменят автобусами
Фото: depositphotos.com

В Киеве 20 октября вместо троллейбусов в целях экономии электроэнергии на большинстве маршрутов будут ездить автобусы. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

"В четверг, 20 октября, в целях экономии электроэнергии в городе, на 21 из 38 троллейбусных маршрутов выйдут автобусы", – написал Кличко. 

Он отметил, что с перечнем маршрутов, где произойдет замена транспорта, можно ознакомиться на сайте городских властей.

В Киеве и Киевской области в ночь на 20 октября потребителям начали отключать электроэнергию.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.

В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили в Минэнерго 19 октября.

В "Укрэнерго" рассказали, что 20 октября с 7.00 до 22.00 по всей территории Украины могут быть применены меры по ограничению потребления электроэнергии. В компании уточнили, что время отключений электроэнергии в разных регионах Украины будет указано на сайтах операторов распределительных сетей (облэнерго), они будут поочередными и не будут превышать четыре часа. 

Замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко попросил украинцев ограничить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00. По его словам, с 20 октября в городах Украины будет ограничено использование уличного освещения.

Теги: Киев, Виталий Кличко, транспорт, электричество, маршрут, автобус, электроэнергия, троллейбус
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