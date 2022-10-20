В Киеве 20 октября вместо большинства троллейбусов будут ездить автобусы – Кличко

"В четверг, 20 октября, в целях экономии электроэнергии в городе, на 21 из 38 троллейбусных маршрутов выйдут автобусы", – написал Кличко.

Он отметил, что с перечнем маршрутов, где произойдет замена транспорта, можно ознакомиться на сайте городских властей.

В Киеве и Киевской области в ночь на 20 октября потребителям начали отключать электроэнергию.