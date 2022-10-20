В Киеве 20 октября вместо большинства троллейбусов будут ездить автобусы – Кличко

"В четверг, 20 октября, в целях экономии электроэнергии в городе, на 21 из 38 троллейбусных маршрутов выйдут автобусы", – написал Кличко.
Он отметил, что с перечнем маршрутов, где произойдет замена транспорта, можно ознакомиться на сайте городских властей.
В Киеве и Киевской области в ночь на 20 октября потребителям начали отключать электроэнергию.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.
В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили в Минэнерго 19 октября.
В "Укрэнерго" рассказали, что 20 октября с 7.00 до 22.00 по всей территории Украины могут быть применены меры по ограничению потребления электроэнергии. В компании уточнили, что время отключений электроэнергии в разных регионах Украины будет указано на сайтах операторов распределительных сетей (облэнерго), они будут поочередными и не будут превышать четыре часа.
Замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко попросил украинцев ограничить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00. По его словам, с 20 октября в городах Украины будет ограничено использование уличного освещения.