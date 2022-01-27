В Киеве активистка Femen обнажила грудь, требуя отмены воинского учета для женщин

"Женщины и девушки могут участвовать в военных конфликтах исключительно добровольно. Правительство не имеет морального права принуждать женщин к участию в войнах. Женщины до сих пор не имеют равных прав с мужчинами, и поэтому на них не должны налагаться равные обязанности", – сообщили организаторы акции.

Контекст:

В апреле 2021 года вступил в силу закон №1357-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета" от 30 марта 2021 года. В нем была норма о расширении перечня профессий. До этого действовал перечень специальностей, утвержденный постановлением Кабмина от 14 октября 1994 года.

Также, согласно закону, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, должны стать на воинский учет. В октябре Минобороны создало перечень специальностей и профессий, а 17 декабря приказ вступил в силу.

Женщины, которые имеют профессию или специальность из списка, утвержденного Минобороны, должны стать на воинский учет до конца 2022 года. В частности, речь идет о журналистах, операторах, пиарщиках, издателях, библиотекарях, переводчиках, аналитиках, финансистах, ученых, менеджерах разного профиля, ветеринарах и других.

По данным Минобороны Украины, 15% личного состава ВСУ (31 тыс.) состоит из военнослужащих-женщин. По словам президента Владимира Зеленского, с 2014 года количество женщин в рядах ВСУ увеличилось в два раза.

21 января Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о воинском учете женщин, сократив число специальностей, представительницы которых должны становиться на учет, и направило ее на согласование в Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины и Службу внешней разведки Украины.