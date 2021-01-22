В Киеве за сутки выздоровело рекордное число пациентов с COVID-19

За сутки в Киеве COVID-19 заболело 507 человек, 14 пациентов умерли, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В Киеве за прошлые сутки выздоровело рекордное количество пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на брифинге 22 января сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За сутки в Киеве COVID-19 заболело 507 человек, 14 пациентов умерли.

"Выздоровело за сутки в нашем городе 2854 человека. Это самое большое количество выздоровевших за период пандемии", – сказал мэр.

Всего в Киеве с начала пандемии коронавирус подтвердили у 125 342 человек, 55 тыс. человек выздоровели, 2260 умерли.

Мэр сообщил, что за сутки было госпитализировано 37 пациентов. Всего в больницах Киева находится 1161 заболевший COVID-19, 818 из них – в тяжелом состоянии, 956 получают кислородную поддержку, 17 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1,18 млн человек, 21 662 пациента умерли, 929 тыс. – выздоровели. За последние сутки были госпитализированы 1900 человек.