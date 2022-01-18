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КИЕВ

В Киеве "заминировали" суды и десятки школ

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Из зданий эвакуировали работников и посетителей судов
Из зданий эвакуировали работников и посетителей судов
Фото: Київський апеляційний суд / Facebook

Полиция Киева проверяет информацию о минировании нескольких десятков школ, Киевского апелляционного суда и Окружного административного суда. Об этом сообщают СМИ и пресс-службы судов.

Так, "Интерфакс-Украина" пишет со ссылкой на управление Нацполиции Киева, что речь идет о якобы минировании "более 30 школ". Информация о взрывчатке поступила в кол-центр СБУ.

Издание "Сегодня" со ссылкой на пресс-службу столичной полиции пишет, что поступило сообщение о минировании по меньшей мере 40 учебных заведений в разных районах столицы.

"Проверка помещений школ еще продолжается. Работают взрывотехники и кинологи. Они проверяют помещения школ", – цитирует издание пресс-службу.

Кроме того, в связи с сообщениями о минировании был вынужден временно прекратить работу Киевский апелляционный суд, сообщает его пресс-служба в Facebook.

Отмечается, что из здания эвакуируют работников и посетителей суда.

https://www.facebook.com/Kyiv.Court.Of.Appeal/posts/3029235150659895

Аналогичное сообщение опубликовала пресс-служба ОАСК – "заминировано" одно из помещений суда на улице Болбочана, 8. 

"Ведутся мероприятия немедленной эвакуации работников и посетителей суда. О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/OACK.640/posts/3245464035730867

Контекст:

Проблема анонимных сообщений о минировании в Украине обострилась в конце 2021-го – начале 2022 года. 

8 января в Киеве "заминировали" все торговые центры, 11 января полиция получила сообщение о якобы минировании всех школ Киева, писало издание "Сегодня".

12 января сообщения о массовом минировании получали школы Львова и Черкасс, ТРЦ Днепра и метро Киева. В тот же день столичные полицейские искали взрывчатку в аэропортах Борисполь, Киев, а одесские – возле елки на улице Дерибасовской.

Всего за сутки 12 января Национальная полиция получила сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине.

13 января "минирования" продолжились в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Херсонской, Житомирской и других областях. 14 января в Харькове неизвестные "заминировали" 42 торговых центра, 191 школу и суд.

В СБУ массовые сообщения о "минированиях" назвали инструментом гибридной агрессии России против Украины.

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложное минирование. Закон ввел уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога либо иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если оно касается критически важных объектов инфраструктуры, или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений. Такое деяние сейчас наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Теги: полиция, эвакуация, минирование, кинологи, суды, апелляционный суд, школы, Нацполиция, проверки, суд, ОАСК
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