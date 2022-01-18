В Киеве "заминировали" суды и десятки школ

Из зданий эвакуировали работников и посетителей судов Фото: Київський апеляційний суд / Facebook

Так, "Интерфакс-Украина" пишет со ссылкой на управление Нацполиции Киева, что речь идет о якобы минировании "более 30 школ". Информация о взрывчатке поступила в кол-центр СБУ.

Издание "Сегодня" со ссылкой на пресс-службу столичной полиции пишет, что поступило сообщение о минировании по меньшей мере 40 учебных заведений в разных районах столицы.

"Проверка помещений школ еще продолжается. Работают взрывотехники и кинологи. Они проверяют помещения школ", – цитирует издание пресс-службу.

Кроме того, в связи с сообщениями о минировании был вынужден временно прекратить работу Киевский апелляционный суд, сообщает его пресс-служба в Facebook.

Отмечается, что из здания эвакуируют работников и посетителей суда.

Аналогичное сообщение опубликовала пресс-служба ОАСК – "заминировано" одно из помещений суда на улице Болбочана, 8.

"Ведутся мероприятия немедленной эвакуации работников и посетителей суда. О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно", – сказано в сообщении.