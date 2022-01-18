Школы в Черкассах и Николаеве уходят на дистанционное обучение из-за "минирований"

Долго ли продлится "дистанционка" в школах, неизвестно Фото: depositphotos.com

Школьников решено перевести на дистанционную форму обучения из-за регулярных анонимных сообщений о минированиях.

Отмечается, что в Черкассах начиная с 12 января сообщения о заминировании школ поступают ежедневно.

"Департамент образования и гуманитарной политики рекомендует всем школам города начиная с 17 января проводить обучение в дистанционном формате... В таком формате обучение продлится до следующих рекомендаций", – сообщили в Черкасском горсовете.

В Николаеве 17 января в очередной раз "заминировали" все школы сразу. На "дистанционку" переводят пока четыре школы – по решению их руководителей.

"Руководителями четырех учебных заведений (ЗЗСО №3, 20, 46, ММК имени Чайки) принято решение с 18 января осуществлять образовательный процесс в дистанционной форме обучения", – говорится в сообщении управления образования.