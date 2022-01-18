ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Школы в Черкассах и Николаеве уходят на дистанционное обучение из-за "минирований"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Долго ли продлится "дистанционка" в школах, неизвестно
Долго ли продлится "дистанционка" в школах, неизвестно
Фото: depositphotos.com

Школы в двух областных центрах (в Черкассах – все, в Николаеве – несколько) переводят на дистанционное обучение. Об этом сообщают пресс-служба Черкасского горсовета и управление образования Николаевского горсовета.

Школьников решено перевести на дистанционную форму обучения из-за регулярных анонимных сообщений о минированиях.

Отмечается, что в Черкассах начиная с 12 января сообщения о заминировании школ поступают ежедневно. 

"Департамент образования и гуманитарной политики рекомендует всем школам города начиная с 17 января проводить обучение в дистанционном формате... В таком формате обучение продлится до следующих рекомендаций", – сообщили в Черкасском горсовете.

В Николаеве 17 января в очередной раз "заминировали" все школы сразу. На "дистанционку" переводят пока четыре школы – по решению их руководителей. 

"Руководителями четырех учебных заведений (ЗЗСО №3, 20, 46, ММК имени Чайки) принято решение с 18 января осуществлять образовательный процесс в дистанционной форме обучения", – говорится в сообщении управления образования. 

https://www.facebook.com/osvita.mkrada.gov.ua/posts/930405544142263

Контекст:

Проблема анонимных сообщений о минировании в Украине обострилась в конце 2021-го – начале 2022 года. 

8 января в Киеве "заминировали" все торговые центры, 11 января полиция получила сообщение о якобы минировании всех школ Киева, писало издание "Сегодня".

12 января сообщения о массовом минировании получали школы Львова и Черкасс, ТРЦ Днепра и метро Киева. В тот же день столичные полицейские искали взрывчатку в аэропортах Борисполь, Киев, а одесские – возле елки на улице Дерибасовской.

Всего за сутки 12 января Национальная полиция получила сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине.

13 января "минирования" продолжились в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Херсонской, Житомирской и других областях. 14 января в Харькове неизвестные "заминировали" 42 торговых центра, 191 школу и суд.

В СБУ массовые сообщения о "минированиях" назвали инструментом гибридной агрессии России против Украины.

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложное минирование. Закон ввел уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога либо иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если оно касается критически важных объектов инфраструктуры, или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений. Такое деяние сейчас наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Теги: Черкассы, образование, Николаев, горсовет, минирование, школьники, школы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Спасительный сервис доставки цветов: от 101 розы к восторгу!
  Спасительный сервис доставки цветов: от 101 розы к восторгу! Актуально
"Скоро порнушка пойдет. Я за попкорном". Саша Бо снялась голой в ванной с возлюбленным
"Скоро порнушка пойдет. Я за попкорном". Саша Бо снялась голой в ванной с возлюбленным
"Киска сильно пахнет соленой водой". Кардашян снялась в микробикини
"Киска сильно пахнет соленой водой". Кардашян снялась в микробикини
"Разбивает сердце видеть ее такой". Дочь онкобольной Заворотнюк рассказала о ее самочувствии
"Разбивает сердце видеть ее такой". Дочь онкобольной Заворотнюк рассказала о ее самочувствии
"Евровидение 2022". Организаторы обнародовали лонг-лист участников украинского нацотбора
"Евровидение 2022". Организаторы обнародовали лонг-лист участников украинского нацотбора
"Не научишься испытывать удовольствие от касаний, не начнешь любить". Ефросинина в трусах и лифе рассказала, как ее заставляли гладить себя
"Не научишься испытывать удовольствие от касаний, не начнешь любить". Ефросинина в трусах и лифе рассказала, как ее заставляли гладить себя
  17-летняя дочь Константина Меладзе приняла участие в слепых прослушиваниях шоу "Голос країни". Видео
  17-летняя дочь Константина Меладзе приняла участие в слепых прослушиваниях шоу "Голос країни". Видео
Лицо 55-летней Хайек в халате и без макияжа сняли крупным планом
Лицо 55-летней Хайек в халате и без макияжа сняли крупным планом
  "Готовится просто, но есть несколько моментов". Кулинарный блогер показала, как приготовить зефир
  "Готовится просто, но есть несколько моментов". Кулинарный блогер показала, как приготовить зефир
  Руководитель фан-клуба Винника: Чтобы сказать на женщину "волчица", надо сначала послушать песню. Волчица – это вдова
  Руководитель фан-клуба Винника: Чтобы сказать на женщину "волчица", надо сначала послушать песню. Волчица – это вдова
"Два шарика", "Огогошеньки, ого-го!" Каминская засветила голую грудь
"Два шарика", "Огогошеньки, ого-го!" Каминская засветила голую грудь
Грабители похитили у вдовы Градского 100 млн руб. В полиции не исключают, что ограбление было инсценировкой
Грабители похитили у вдовы Градского 100 млн руб. В полиции не исключают, что ограбление было инсценировкой
Алексей Горбунов накануне премьеры нецензурно высказался о фильме Остапчука и Таллера с Сумской в главной роли
Алексей Горбунов накануне премьеры нецензурно высказался о фильме Остапчука и Таллера с Сумской в главной роли
  "Он достал из штанин что-то непонятное. Сказал: "Потрогаешь – отпущу". Певица Alyosha рассказала о домогательствах старшеклассника
  "Он достал из штанин что-то непонятное. Сказал: "Потрогаешь – отпущу". Певица Alyosha рассказала о домогательствах старшеклассника
"Клевое тело", "Детей делайте". Дорофеева на фото с мужем оголила грудь и спустила штаны
"Клевое тело", "Детей делайте". Дорофеева на фото с мужем оголила грудь и спустила штаны
Принц Гарри судится с правительством Великобритании из-за отказа предоставить ему госохрану
Принц Гарри судится с правительством Великобритании из-за отказа предоставить ему госохрану
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Проживающая в Германии жена мэра Кличко призналась, что после того, как осталась одна, у нее пропало желание готовить (101163)
2
Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в микролифе и резко ответила хейтерам (86494)
3
"Мутная обстановка", "Ставь на зеро! Сегодня повезет". Уехавший за границу Богдан сфотографировался в казино (72794)
4
"Копия папаши, только с волосами", "С виду все 20 уже". Кошевой показал дочь Варвару, которой исполнилось 14 лет (69154)
5
"Малая, ты – пушка", "Цаца". Огневич развела ноги в бикини и назвала свое новое имя на Занзибаре (63714)
6
"Как будто на кол посадили". Мейхер крупным планом показала пятую точку, сильно обтянутую тканью (42539)
7
"Секси-шмекси", "Ну и ласты", "Нога 46-го размера?" Дорофеева показала новое фото в бикини (42063)
8
"Вау, чикуля", "На Монику Белуччи похожа". Maruv в корсете-бюстье "оседлала" мужа (37269)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS