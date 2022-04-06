"Запускаем больше маршрутов общественного транспорта". Кличко рассказал о возвращении столицы к жизни

"Киев продолжает жить в условиях военного положения. Но столица работает, оживляется частный бизнес. Открывается все больше кафе, магазинов, СТО, других частных предприятий. Работают все системы жизнеобеспечения города, предприятия критической инфраструктуры", – сообщил мэр Киева.
Он отметил, что начались уборка и озеленение города.
"Коммунальные службы столицы приступили к весенней уборке и благоустройству города. Приводят в порядок парки, зеленые зоны, высаживают деревья и цветы. Убирают улицы. Мы постепенно запускаем больше маршрутов общественного транспорта", – сказал Кличко.
В то же время он призвал выехавших жителей столицы еще немного подождать с возвращением домой, так как существует угроза обстрелов города.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов, сообщили в Минобороны Украины. Когда украинская армия освободила от захватчиков временно оккупированные россиянами населенные пункты Киевской области, там обнаружили сотни убитых мирных жителей.
По данным Генштаба, российские оккупационные войска временно отказались от блокирования и захвата Киева.
Кличко 5 апреля обратился к выехавшим из города киевлянам с просьбой не возвращаться, "по крайней мере, еще неделю".
В Киеве по-прежнему высокая вероятность ракетных ударов российских оккупантов по элементам военной и гражданской инфраструктуры. Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.