"Запускаем больше маршрутов общественного транспорта". Кличко рассказал о возвращении столицы к жизни

Виталий Кличко: Киев продолжает жить в условиях военного положения. Но столица работает, оживляется частный бизнес Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Киев продолжает жить в условиях военного положения. Но столица работает, оживляется частный бизнес. Открывается все больше кафе, магазинов, СТО, других частных предприятий. Работают все системы жизнеобеспечения города, предприятия критической инфраструктуры", – сообщил мэр Киева.

Он отметил, что начались уборка и озеленение города.

"Коммунальные службы столицы приступили к весенней уборке и благоустройству города. Приводят в порядок парки, зеленые зоны, высаживают деревья и цветы. Убирают улицы. Мы постепенно запускаем больше маршрутов общественного транспорта", – сказал Кличко.

В то же время он призвал выехавших жителей столицы еще немного подождать с возвращением домой, так как существует угроза обстрелов города.



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