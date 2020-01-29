Авиакатастрофа в Казахстане. Пострадавших украинцев перевозят в Украину

Казахстанский национальный авиаперевозчик предоставил украинцам Юрию и Яне Сон, которые в результате крушения самолета авиакомпании Bek Air в Алматы получили травмы позвоночника, 50-процентную скидку на перелет в лежачем положении, рассказали в посольстве Казахстана в Украине.

В результате крушения самолета авиакомпании Bek Air в Алматы два гражданина Украины – Юрий Сон и его супруга Яна – получили тяжелые травмы позвоночника. Об этом 29 января проинформировало посольство Казахстана в Украине в Facebook.

"Правительство Республики Казахстан полностью оплатило им двухнедельное пребывание в больнице, привлекло к операциям, медицинской реабилитации и психологической помощи лучших специалистов", – рассказали в посольстве.

Национальный авиаперевозчик предоставил им 50-процентную скидку на перелет в лежачем положении.

"Вместе с тем, учитывая непростое финансовое положение семьи Сон, в соответствии с официальной просьбой Украины, казахстанская сторона приняла решение о перелете их и одного сопровождающего лица (отца Юрия Владимира) по маршруту Алматы – Киев на безвозмездной основе. Супруги Сон прибудут в Киев 29 января 2020 года", – добавили в посольстве.

Утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air. После вылета из аэропорта самолет, который следовал рейсом Алматы – Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

Всего на борту самолета было 98 человек: пять членов экипажа и 93 пассажира. Среди них – два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные – граждане Казахстана.

По данным МВД, в результате авиакатастрофы погибло 12 человек, пострадало 49. На сайте комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана обнародован список погибших, среди них – командир самолета Марат Муратбаев.

По предварительным данным, авиакатастрофа могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов.