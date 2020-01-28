Авиакатастрофа в Казахстане. Скончался второй пилот разбившегося самолета

Второй пилот разбившегося в Казахстане после вылета из Алматы самолета был выписан из больницы домой, где спустя неделю скончался.

В Казахстане скончался второй пилот самолета, разбившегося 27 декабря 2019 года после взлета из аэропорта Алматы. Об этом 28 января проинформировало в Facebook управление общественного здоровья Алматы.

"Сегодня умер второй пилот рухнувшего самолета Bek Air... Пострадавший был выписан домой 21 января в стабильном состоянии из городской клинической больницы №4 на амбулаторное лечение в поликлинику. В поликлинике был под наблюдением кардиолога, хирурга, терапевта, психолога. Сегодня в 18.00 в службу скорой медицинской помощи поступил вызов о резком ухудшении состояния", – сказано в сообщении.

По данным управления, "скорая" приехала вовремя".

"Были оказаны все реанимационные мероприятия по восстановлению сердечной деятельности, которые, однако, были безуспешны", – отметили в ведомстве.

Утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air. После вылета из аэропорта самолет, который следовал рейсом Алматы – Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

Всего на борту самолета было 98 человек: пять членов экипажа и 93 пассажира. Среди них – два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные – граждане Казахстана.

По данным МВД, в результате авиакатастрофы погибло 12 человек, пострадало 49. На сайте комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана обнародован список погибших, среди них – командир самолета Марат Муратбаев.

По предварительным данным, авиакатастрофа могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов.

Консул Украины в Казахстане Иван Алмаши сообщил изданию "ГОРДОН", что жизням двух украинцев, которые находились на борту самолета, ничего не угрожает.