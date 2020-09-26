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Бутусов: Левый двигатель разбившегося Ан-26 наработал после капремонта на 589 часов больше допустимого максимума

Оба двигателя учебного самолета Ан-26, который потерпел крушение под Чугуевом Харьковской области, были изношены, однако Министерство обороны вместо отправки узлов на капремонт заключало контракты на продление их ресурса. Об этом написал главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

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Самолет потерпел крушение при заходе на посадку
Самолет потерпел крушение при заходе на посадку
Фото: ЕРА

Пилот разбившегося под Чугуевом Харьковской области Ан-26 перед катастрофой сообщал об отказе левого двигателя, при этом Министерство обороны и завод "Мотор Січ" три месяца назад подписали бумаги об очередном продлении ресурса этого агрегата. Такие данные привел в Facebook главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Двигатель АИ-24ВТ №Н474ВТ128 был изготовлен 30 декабря 1977 года. Капитальный ремонт двигатель проходил в 1990 году, и срок службы двигателя после этого капремонта был установлен в 13 лет и 1750 летных часов. Таким образом, в 2003 году двигатель подлежал ремонту или замене согласно регламенту. Однако на июнь 2020-го двигатель наработал после капремонта 2339 летных часов – на 589 часов больше, чем допустимый после капремонта максимум! Проще говоря, двигатель был крайне изношен, а его эксплуатация была рискованным делом", – выяснил журналист у источников на госпредприятии "Антонов".

В июне 2020 года ресурс левого двигателя Ан-26 был продлен специалистами завода "Мотор Січ" на год, еще на 2550 летных часов. По словам Бутусова, контракты на продление ресурса военной авиатехники вместо отправки устаревших узлов на замену или капремонт – обычная практика в Министерстве обороны.

"Техника-то надежная, ну что с ней станется, ну ведь летает пока, да? Главное, что находятся такие директора и инженеры на авиазаводах "Антонова" и "Мотор Січ", которые своими подписями и бумажками прикрывают военное начальство на случай катастрофы. Да только ничто не вечно, и металл устает, и именно поэтому созданы нормы и правила эксплуатации двигателей, проводятся капитальные ремонты, чтобы исключить случайности и обеспечить безопасность. Продление ресурса двигателей "на авось" в июне 2020-го стало для самолета роковым. Преступная традиция делать ремонт на бумаге привела к трагедии", – пришел к выводу Бутусов.

Он отметил, что и состояние правого двигателя вызывало вопросы: он отработал на 662 часа больше предельного срока эксплуатации после капремонта, но его ресурс также регулярно продлевали.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4658836367489956

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего Вячеслава Золочевского угрозы нет.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Римма Мхавила, мать погибшего штурмана Ашрафа Мсуя, сообщила журналистам, что сын не раз рассказывал об отказах двигателей этого Ан-26.

Теги: самолет, Министерство обороны Украины, Юрий Бутусов, Антонов, Мотор Січ, крушение Ан-26 в Чугуеве
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