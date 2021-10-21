Дело ветерана АТО, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине Украины, передали в суд

"4 августа 43-летний бывший военнослужащий пришел в помещение КМУ и, выдернув из боевой гранаты предохранительное кольцо, сообщил о захвате здания. Также мужчина приказал двум работникам Кабмина находиться рядом с ним, а сотрудникам Управления государственной охраны держаться в стороне и не применять оружие. По результатам переговоров с правоохранителями при участии другого военнослужащих, человек привел гранату в безопасное состояние, после чего отдал [ее] работникам полиции и сдался", – говорится в сообщении.

Во время расследования мужчина объяснил свои действия "острой реакцией на сложные жизненные обстоятельства" и сказал, что раскаялся, отметили в прокуратуре.

Прохнича обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы с применением оружия), ст. 341 (захват государственного здания) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение боеприпасов) Уголовного кодекса. Сейчас он находится под стражей. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.