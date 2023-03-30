Двое фигурантов дела о "пьяных" вечеринках вышли под залог

Под залог вышли Ярослав Домбровский, которого подозревают в и Олег Захаров, подозреваемый в сексуальном насилии.

Еще одним фигурантом дела является Андрей Ярина, но его отправили под стражу без права на залог. Он получил подозрение и в сексуальном насилии, и в распространении порнографического контента. Как заявлял прокурор на суде 3 февраля, Ярину нужно отправить именно под арест, так как он может скрыться или уничтожить вещи и документы, которые нужны следствию.

Контекст:

31 января в сети разгорелся скандал из-за группы мужчин, которые устраивали алкогольные вечеринки и на них издевались над девушками. С помощью алкоголя или, возможно, психотропных веществ их доводили до бессознательного состояния, совершали действия сексуального характера, снимали процесс на видео и выкладывали в соцсети.

1 февраля полиция сообщила, что установила личности фигурантов, места их пребывания и пришла с обысками к организаторам. Следственные и разыскные действия ведутся в Киеве и других регионах (по предварительной информации, вечеринки устраивала группа мужчин из Ивано-Франковска, недавно переехавших в Киев).

3 февраля Шевченковский райсуд Киева арестовал на два месяца причастных к скандалу.