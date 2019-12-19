Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Из Украины пытались вывезти комплектующие для военной авиации – СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала две попытки украинцев вывезти комплектующие для военной техники в Россию.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинец пытался продать иностранцу комплектующие для истребителя
Украинец пытался продать иностранцу комплектующие для истребителя
Фото: ssu.gov.ua

Из Украины пытались вывезти комплектующие для военной авиации. Об этом 18 декабря сообщила Служба безопасности Украины.

Житель одного из районов Киевской области пытался продать несколько агрегатов для истребителей Су-25 иностранцу. Во время обысков комплектующие были изъяты. По данным правоохранителей, агрегаты украли из воинских частей. СБУ проверяет причастность военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины к краже.

Открыто уголовное производство по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Также сотрудники СБУ заблокировали попытку украинца вывезти 10 комплектов кислородных переносных приборов КП-19 на поезде сообщением Кишинев – Москва. Такие комплектующие обычно используют для российских военно-транспортных самолетов.

Все оборудование было изъято для проведения экспертизы.

Теги: Россия, СБУ, Украина, самолет, военные, обыск, экспорт, экспертиза, правоохранители, истребители, уголовное производство, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
alyona alyona позировала без одежды
alyona alyona позировала без одежды
Педан обнародовал архивное фото с Притулой и Фреймут
Педан обнародовал архивное фото с Притулой и Фреймут
  Under the Graveyard. Осборн презентовал клип о наркомане и алкоголике. Видео
  Under the Graveyard. Осборн презентовал клип о наркомане и алкоголике. Видео
Умер актер и певец Кенни Линч
Умер актер и певец Кенни Линч
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS