Из Украины пытались вывезти комплектующие для военной авиации – СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала две попытки украинцев вывезти комплектующие для военной техники в Россию.

Из Украины пытались вывезти комплектующие для военной авиации. Об этом 18 декабря сообщила Служба безопасности Украины.

Житель одного из районов Киевской области пытался продать несколько агрегатов для истребителей Су-25 иностранцу. Во время обысков комплектующие были изъяты. По данным правоохранителей, агрегаты украли из воинских частей. СБУ проверяет причастность военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины к краже.

Открыто уголовное производство по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Также сотрудники СБУ заблокировали попытку украинца вывезти 10 комплектов кислородных переносных приборов КП-19 на поезде сообщением Кишинев – Москва. Такие комплектующие обычно используют для российских военно-транспортных самолетов.

Все оборудование было изъято для проведения экспертизы.