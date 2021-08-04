"Похожи на серебряные динары времен Римской империи". На границе с Молдовой выявили старинные монеты

56-летний гражданин Молдовы рассказал правоохранителям, что должен перевезти посылку в Украину Фото: dpsu.gov.ua

Монеты нашли в микроавтобусе марки Mercedes Sprinter, за рулем которого ехал 56-летний гражданин Молдовы.

"Во время общего осмотра пограничники и работники таможни рядом с водительским сиденьем нашли скрытый бумажный пакет. Открыв конверт, правоохранители обнаружили коллекционный блокнот с 513 монетами, которые по внешним признакам похожи на серебряные динары времен Римской империи", – отметили в релизе.

Водитель рассказал, что посылку получил в Молдове и должен был перевезти ее в Украину.

Коллекцию монет изъяли и передали специалистам для проведения экспертизы и установления культурной и исторической ценности.