Полковника ВСУ поймали на взятке, он требовал 400 тыс. грн за помощь в участии в тендере – ГБР

По данным Государственного бюро расследований, полковник Вооруженных сил Украины, начальник одного из отделов Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, хотел получить 10% от суммы договора за внесение в технические условия тендера изменений, которые позволили бы компании принять в нем участие. Его задержали после получения первой части взятки, сообщили в ГБР.

12 ноября Госбюро расследований поймало на взятке полковника Вооруженных сил Украины, который занимает должность начальника одного из отделов Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, проинформировала пресс-служба ГБР.

Как сказано в релизе, военнослужащий хотел получить 400 тыс. грн за помощь в участии в тендерной процедуре.

"По предварительной информации, полковник требовал у основателя субъекта хозяйственной деятельности неправомерную выгоду – 10% от суммы договора – за внесение изменений в технические условия элементов военной символики ВСУ, что дает возможность принять участие в государственной закупке, ожидаемая стоимость которой составляет 4 млн грн", – говорится в сообщении.

Полковника задержали после получения первой части взятки (100 тыс. грн) в его рабочем кабинете, уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, уточнили в Офисе генпрокурора.

Правоохранители намерены сообщить чиновнику ВСУ о подозрении и ходатайствовать об избрании ему меры пресечения, отметили в ГБР.