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Посольство Украины в Иране о крушении самолета МАУ: Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается

Украинские дипломаты выясняют, кто из пассажиров, купивших билеты на рейс PS752 Тегеран – Киев, не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины. В посольстве Украины в Иране сообщили, что девять членов экипажа были украинскими гражданами.

Самолет упал в 4.30 по Киеву
Самолет упал в 4.30 по Киеву
Фото: ЕРА

В посольстве Украины в Иране заявили, что самолет украинской авиакомпании МАУ разбился в результате аварии двигателя. На данный момент версия теракта или ракетной атаки исключается. Об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

"8 января 2020 года ориентировочно в 6.00 по тегеранскому времени (около 4.30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта Имама Хомейни разбился самолет Boeing 737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев. По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя, по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается", – отметили украинские дипломаты.

В посольстве напомнили, что на указанный рейс приобрели билеты 168 человек.

"Выясняется, кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины. Также на борту находилось девять членов экипажа – граждане Украины. К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли", – говорится в сообщении.

Посольство занимается выяснением обстоятельств катастрофы. На месте аварии находится посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк.

Пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. На борту находилось, по предварительным данным, минимум 170 человек.

В Министерстве иностранных дел Украины сказали, что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж украинского самолета погибли.

В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения в Тегеране самолета украинской авиакомпании МАУ, который разбился сегодня утром, стал пожар в отсеке двигателей.

На борту самолета, по данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, было зарегистрировано 168 пассажиров и девять членов экипажа.

Теги: Украина, Иран, теракт, самолеты, ракеты, посольство Украины, крушение самолета МАУ в Иране
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