Появились первые детали расследования падения самолета на Прикарпатье

По предварительной информации, предполетная подготовка проводилась лично пилотом с 9.40 до 9.55 на территории взлетно-посадочной площадки "Коломыя". Помощь в предполетной подготовке самолета оказывал помощник пилота по техническому обслуживанию.
Самолет был заправлен необходимым количеством топлива. Замечаний к техническому состоянию самолета перед выполнением полетов не было.
По данным Укргидрометцентра, погодные условия в районе выполнения полетов были простыми, видимость составляла 20 км, направление приземного ветра от 100º до 60º силой 1–2 м/с, температура воздуха +30ºС...+32ºС, атмосферное давление снижалось от 1013,3 ГПа до 1011,5 ГПа.
Катастрофа произошла во время выполнения восьмого полета в день события.
В рамках расследования группа экспертов собрала информацию о структуре и фактической организации работы взлетно-посадочной площадки "Коломыя".
Также были осмотрены технические помещения и ангар, где хранился самолет и выполнялось техническое обслуживание.
Эксперты собрали документацию по технической эксплуатации самолета и опросили человека, который руководил полетом и общался по радиосвязи с пилотом во время полета.
Также проведена экспертиза на самолете аналогичной конструкции относительно органов управления воздушным судном, авионики и оборудования кабины.
Бюро планирует опубликовать предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы 20 августа.
Днем 28 июля на частный жилой дом в селе Шепаровцы Ивано-Франковской области упал спортивный легкомоторный самолет модели WT-10 Advantic, начался пожар. Четыре человека, находившихся в самолете, погибли. В доме были женщина и двое детей, они успели выбежать.
В результате крушения погиб пилот – известный украинский летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Табанюк – и трое пассажиров, граждан США и Великобритании, студентов иешивы (еврейского религиозного учебного заведения) в Иерусалиме.
Очевидцы рассказали, что в день крушения самолета Табанюк исполнял фигуры высшего пилотажа и летал низко над домами.
Полиция открыла производство по факту авиакатастрофы согласно ч. 3 ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины и назначила ряд экспертиз.