Появились первые детали расследования падения самолета на Прикарпатье

Спортивный самолет 28 июля упал на частный жилой дом в селе Шепаровцы Фото: nbaai.gov.ua

По предварительной информации, предполетная подготовка проводилась лично пилотом с 9.40 до 9.55 на территории взлетно-посадочной площадки "Коломыя". Помощь в предполетной подготовке самолета оказывал помощник пилота по техническому обслуживанию.

Самолет был заправлен необходимым количеством топлива. Замечаний к техническому состоянию самолета перед выполнением полетов не было.

По данным Укргидрометцентра, погодные условия в районе выполнения полетов были простыми, видимость составляла 20 км, направление приземного ветра от 100º до 60º силой 1–2 м/с, температура воздуха +30ºС...+32ºС, атмосферное давление снижалось от 1013,3 ГПа до 1011,5 ГПа.

Катастрофа произошла во время выполнения восьмого полета в день события.

В рамках расследования группа экспертов собрала информацию о структуре и фактической организации работы взлетно-посадочной площадки "Коломыя".

Также были осмотрены технические помещения и ангар, где хранился самолет и выполнялось техническое обслуживание.

Эксперты собрали документацию по технической эксплуатации самолета и опросили человека, который руководил полетом и общался по радиосвязи с пилотом во время полета.

Также проведена экспертиза на самолете аналогичной конструкции относительно органов управления воздушным судном, авионики и оборудования кабины.

Бюро планирует опубликовать предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы 20 августа.