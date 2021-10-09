В Николаевской области полицейский подстрелил знакомого – полиция

"Полиция проводит служебное расследование по факту причинения правоохранителем огнестрельного ранения мужчине. [...] Раненый сейчас находится в больнице. Предварительно установлено, что накануне мужчины отдыхали вместе", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что стрелявшего отстранили от выполнения служебных обязанностей, а оружие, из которого был сделан выстрел, изъяли.

Уголовное производство будет вести Государственное бюро расследований.

Общественное отмечает, что пострадавшего отправили в Вознесенскую многопрофильную больницу. Главврач заведения по телефону отказался комментировать состояние раненого.