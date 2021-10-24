В Украину не пустили российскую поэтессу, которая незаконно посещала Крым

25-летняя россиянка прилетела в киевский аэропорт Борисполь из Испании.

"В ходе оформления пограничники установили, что она в нарушение установленного порядка въезда и выезда незаконно посещала временно оккупированную территорию АР Крым. Россиянка, которая оказалась поэтессой и автором различных проектов, неоднократно публиковала материалы на крымскую тематику и информацию о посещении временно оккупированной территории Украины. Женщина отметила, что на полуостров ездила в прошлом году и попала туда поездом", – говорится в сообщении.

Женщину не пропустили в Украину и запретили въезд на три года.

ВИДЕО

Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube

Агентство "Интерфакс-Украина" сообщило, что речь идет об Алисе Денисовой.