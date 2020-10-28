В Виннице заблокировали два call-центра, которые ежедневно выводили с банковских счетов до $20 тыс.

"Операторы" незаконных call-центров в Виннице звонили клиентам, представляясь сотрудниками банковских учреждений и узнавали реквизиты их банковских карт и пароли, сообщает пресс-служба СБУ.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Виннице деятельность двух нелегальных call-центров, с помощью которых со счетов банковских клиентов злоумышленники ежедневно похищали до $20 тыс. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали мошенническую схему двое местных жителей и двое их подельников из других областей Украины. Оборудование для незаконной деятельности они разместили в офисных помещениях в Виннице.

"Операторы" этих call-центров звонили клиентам, представляясь сотрудниками банковских учреждений и предлагали воспользоваться различными услугами страхования, в частности, депозитов. Во время беседы они "уточняли" реквизиты банковских карт и пароли. Получив доступ к счетам граждан, злоумышленники снимали с них деньги. Среди пострадавших оказались вкладчики украинских государственных и коммерческих банков, а также некоторых учреждений из других стран.

По предварительным оценкам, схема злоумышленников работала около пяти месяцев. За это время они привлекли более 40 человек персонала.

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях, где были расположены данные call-центры. Изъято более 40 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования, сим-карты операторов сотовой связи, в том числе иностранных, а также другое техническое оборудование и документация, подтверждающая противоправную деятельность. Открыто уголовное производство.