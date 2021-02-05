Во время пожара в запорожской больнице погиб экс-командир воинской части

В ночь на 4 февраля во время пожара в Запорожской областной инфекционной больнице погиб полковник в отставке Александр Захаров. Об этом сообщили в 23-й бригаде Нацгвардии Украины.

Во время пожара в запорожской больнице погибло четыре человека Фото: dsns.gov.ua

Во время пожара в Запорожской областной инфекционной больнице погиб экс-командир воинской части №3026, полковник в отставке Александр Захаров. Об этом "Обозревателю" сообщила знакомая семьи погибшего.

"Его тело сильно обгорело, поэтому хоронить его будут в специальном чехле. Он действительно лечился в той больнице уже две недели, лежал под аппаратом ИВЛ", – рассказала женщина.

Пресс-служба Нацгвардии в комментарии "Укринформу" сообщила, что Захаров находился в реанимационном отделении Запорожской областной инфекционной больницы, в которой проходил лечение.

Пресс-служба 23-й бригады "Хортица" Нацгвардии Украины опубликовала 4 февраля в Facebook сообщение о смерти 69-летнего бывшего военного. Захарова в посте назвали "легендой Запорожского полка".

"Александр Семенович пользовался особым уважением и авторитетом у сослуживцев, ветеранов и пенсионеров Запорожской межрегиональной секции Ассоциации ветеранов внутренних войск и Нацгвардии. Находясь на пенсии, он несколько лет работал председателем совета секции, пока здоровье позволяло, делился бесценным опытом с действующими командирами воинских частей Запорожья", – отметили в сообщении.

В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар. Для изучения причин пожара создана комиссия, сообщили в облгосадминистрации. Одной из возможных причин пожара рассматривается взрыв аппарата искусственной вентиляции легких.