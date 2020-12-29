Главный расследователь Bellingcat Грозев: Какой самый страшный удар для Путина по делу МН17? Если кто-то из обвиняемых согласится на сотрудничество со следствием

Грозев считает, что против Путина (на фото) не могут выдвинуть обвинения из-за президентского иммунитета Фото: EPA

В деле о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 над оккупированным Донбассом в 2014 году самым большим ударом для российского президента Владимира Путина будет, если кто-то из обвиняемых даст показания против него. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал болгарский журналист, медиаменеджер, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев.

"Он же пользуется иммунитетом главы суверенного государства. Поэтому против него обвинения не могут быть выдвинуты. Ему грозит что больше всего? Что кто-то из обвиняемых согласится на сотрудничество со следствием, пойдет на сделку и расскажет о том, что, по его сведениям, сам Путин давал разрешение. Вот это будет самый страшный удар для него", – отметил Грозев.

В таком случае уровень отношения к Путину со стороны западных государств будет такой же, как отношение к руководителю Северной Кореи – полная изоляция.

Отравление Навального, Гаага для Путина, Гордон и Гиркин, вагнеровцы, MH17. Полное интервью Бацман с Грозевым

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Пулатов не признает свою вину. Его защитники подавали многочисленные ходатайства, требуя, чтобы суд рассмотрел альтернативные версии крушения малайзийского Boeing. Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе.

В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты Пулатова. Защита россиянина требовала заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства. Большинство запросов защиты Пулатова суд отклонил, в том числе – о рассмотрении альтернативной версии катастрофы. Просьбу о допросе нескольких экспертов и свидетелей, которые могут дать показания по "Буку" и по тому, причастен ли к его транспортировке Пулатов, удовлетворили. Кроме того, суд разрешил адвокатам родственников погибших иметь доступ к цифровой версии всех материалов дела.