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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Суд ООН завершит дело MH17 не раньше конца 2023 года – замглавы МИД Украины Енин

Дело о катастрофе рейса MH17 рассматривают в трех судах, одном нидерландском и двух международных, все три иска направлены на привлечение к ответственности России, сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

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Енин: По графику, процедуры в суде ООН по делу MH17 должны завершиться финальным решением до конца 2023 года
Енин: По графику, процедуры в суде ООН по делу MH17 должны завершиться финальным решением до конца 2023 года
Скриншот: Espreso.TV

Международный суд ООН сможет завершить рассмотрение дела о катастрофе рейса MH17 не раньше конца 2023 года, считает заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"В суде ООН мы видим попытки РФ затянуть рассмотрение дела по существу. По состоянию на сегодня мы имеем предварительный календарь процедур в суде ООН, которые должны завершиться финальным решением по меньшей мере до конца 2023 года", – сказал он.

Замглавы МИД подчеркнул, что надо различать три отдельных трека расследования катастрофы MH17.

"Первый – это уголовно-правовой блок, это суд Гааги, который сейчас проводит слушания по прогрессу дополнительного расследования и продолжение которых отложили до апреля этого года. Второй блок – это преследование РФ как государства, украинский иск в международный суд ООН. И третье направление – это коллективная жалоба Нидерландов и Украины против России в ЕСПЧ. Все они направлены на привлечение к ответственности России, ее руководства и всех причастных", – пояснил Енин.

Определиться с датами окончания уголовного процесса по делу МН17 в Нидерландах, по словам Енина, сейчас сложно – по календарю судебных заседаний определена четвертая стадия слушаний, на них отведен почти весь 2021 год. Он добавил, что расследование еще продолжается, поэтому нельзя исключать появления новых подозреваемых или обвиняемых в деле.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Пулатов не признает свою вину. Его защитники подавали многочисленные ходатайства, требуя, чтобы суд рассмотрел альтернативные версии крушения малайзийского Boeing. Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе.

В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты Пулатова. Защита россиянина требовала заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства. Большинство запросов защиты Пулатова суд отклонил, в том числе – о рассмотрении альтернативной версии катастрофы. Просьбу о допросе нескольких экспертов и свидетелей, которые могут дать показания по "Буку" и по тому, причастен ли к его транспортировке Пулатов, удовлетворили. Кроме того, суд разрешил адвокатам родственников погибших иметь доступ к цифровой версии всех материалов дела.

Теги: Россия, ЕСПЧ, Нидерланды, авиакатастрофа, крушение, Гаага, Международный суд ООН, Евгений Енин
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