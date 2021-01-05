Аналитик Dragon Capital: Решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения нужно было принимать давно

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей в последние три года не росли, и они уже давно не покрывали даже стоимости доставки, не говоря уже о стоимости самого электричества, рассказал старший аналитик Dragon Capital Денис Саква.

Цена на электроэнергию для населения до недавнего повышения не покрывала стоимости доставки, поэтому такое решение нужно было принять давно, заявил в комментарии порталу Politeka старший аналитик Dragon Capital Денис Саква.

"Цены на электроэнергию не росли последние три года, они уже давно не покрывают даже стоимость доставки электроэнергии. Не говоря уже про саму электроэнергию. Поэтому это решение на самом деле давно перезрело. И поэтому данное решение должны были принимать давно", – сообщил аналитик.

В то же время отмененная Кабмином льгота на первые 100 кВт-час не решит проблему финансового дефицита "Гарантированного покупателя" и "Энергоатома", добавил он.

"Со следующего года очень сильно вырастут тарифы на передачу электроэнергии региональными операторами систем передачи. И сейчас выросший тариф для населения фактически пойдет на перекрытие вот этих затрат на передачу. Плюс "Энергоатом" планирует получать более высокий тариф. То есть проблему старых долгов это никоим образом не решает", – заявил Саква.

28 декабря правительство Украины впервые за четыре года приняло решение о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения и отменило с 1 января 2021 года льготную цену в 90 коп. за первые 100 кВт-ч электроэнергии.

В предыдущий раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляли 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года не покрывал затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн. Тогдашний глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.

Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия.