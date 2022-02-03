Беларусь запретила транзит нефтепродуктов из Литвы. Они занимают 10% украинского рынка

"Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории, следующих из Литвы железнодорожным транспортом, нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях "Литовских железных дорог", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что по территории Беларуси таких грузов перевозится около 1,5–1,6 млн тонн на сумму более $1 млрд ежегодно.

Причиной таких мер властей Беларуси стало решение Литвы прекратить транзит калийных удобрений "Беларуськалия" из-за санкций США.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что расценивает такой шаг Беларуси как угрозу, к которой нужно относиться серьезно. Она добавила, что правительство Литвы сейчас оценивает, какие потери может понести страна в случае реализации решения белорусских властей, отмечает LRT.

Президент Ассоциации стивидорных компаний Литвы Вайдотас Шилейка рассказал, что в ответ на действия Беларуси некоторые литовские производители уже пробуют новые маршруты доставки своих продуктов, пишет BNS. Один из возможных вариантов – перевести часть груза с железной дороги на автомобильный транспорт в обход Беларуси или, если транзит для автомобильного транспорта не будет закрыт, везти через Беларусь автомобильным транспортом.

Другое решение – обойти Беларусь и попытаться перевозить грузы по железной дороге через Латвию. Однако Шилейка не уверен, что на этом маршруте будет обеспечена достаточная пропускная способность для транзитных грузов. Еще одна альтернатива – грузоперевозки через Польшу, что уже опробовано некоторыми литовскими производителями.

Запрет Беларуси на транзит нефтепродуктов может задеть и Украину, так как Литва является одним из крупнейших поставщиков бензинов и дизтоплива в страну. Профильное издание enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы А-95 пишет, что в 2021 году доля литовского дизельного топлива и бензина на украинском рынке составила 9% и 11% соответственно (691 400 тонн и 262 200 тонн).