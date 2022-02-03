ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Беларусь запретила транзит нефтепродуктов из Литвы. Они занимают 10% украинского рынка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Причиной запрета транзита Беларусью стало решение Литвы прекратить транзит калийных удобрений "Беларуськалия"
Причиной запрета транзита Беларусью стало решение Литвы прекратить транзит калийных удобрений "Беларуськалия"
Фото: depositphotos.com

Беларусь с 7 февраля вводит запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений из Литвы. О таком решении 2 февраля заявило министерство иностранных дел Беларуси.

"Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории, следующих из Литвы железнодорожным транспортом, нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях "Литовских железных дорог", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что по территории Беларуси таких грузов перевозится около 1,5–1,6 млн тонн на сумму более $1 млрд ежегодно. 

Причиной таких мер властей Беларуси стало решение Литвы прекратить транзит калийных удобрений "Беларуськалия" из-за санкций США.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что расценивает такой шаг Беларуси как угрозу, к которой нужно относиться серьезно. Она добавила, что правительство Литвы сейчас оценивает, какие потери может понести страна в случае реализации решения белорусских властей, отмечает LRT.

Президент Ассоциации стивидорных компаний Литвы Вайдотас Шилейка рассказал, что в ответ на действия Беларуси некоторые литовские производители уже пробуют новые маршруты доставки своих продуктов, пишет BNS. Один из возможных вариантов – перевести часть груза с железной дороги на автомобильный транспорт в обход Беларуси или, если транзит для автомобильного транспорта не будет закрыт, везти через Беларусь автомобильным транспортом.

Другое решение – обойти Беларусь и попытаться перевозить грузы по железной дороге через Латвию. Однако Шилейка не уверен, что на этом маршруте будет обеспечена достаточная пропускная способность для транзитных грузов. Еще одна альтернатива – грузоперевозки через Польшу, что уже опробовано некоторыми литовскими производителями.

Запрет Беларуси на транзит нефтепродуктов может задеть и Украину, так как Литва является одним из крупнейших поставщиков бензинов и дизтоплива в страну. Профильное издание enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы А-95 пишет, что в 2021 году доля литовского дизельного топлива и бензина на украинском рынке составила 9% и 11% соответственно (691 400 тонн и 262 200 тонн).

Контекст:

9 августа 2021 года в годовщину проведения непризнанных Западом выборов президента в Беларуси, США ввели новые санкции против режима считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко. Они, в частности, были направлены против госпредприятия "Беларуськалий" – одного из крупнейших в мире производителей калия. В США заявляли, что "Беларуськалий" является одним из источников незаконных доходов режима Лукашенко.

В связи с американскими санкциями Литва решила с 1 февраля прекратить транзит продукции "Беларськалия", о чем 19 января сообщила компания "Литовские железные дороги".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Беларусь, Литва, санкции, транзит, нефтепродукты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Талантливая и роскошная". Кунаки снялась для обложки украинского глянца
"Талантливая и роскошная". Кунаки снялась для обложки украинского глянца
Мейхер показала новое фото с рогами и в сильно облегающем топе без бретелей
Мейхер показала новое фото с рогами и в сильно облегающем топе без бретелей
  "На руках". MamaRika посвятила мужу-продюсеру лирическую композицию. Видео
  "На руках". MamaRika посвятила мужу-продюсеру лирическую композицию. Видео
"Вау, просто вау!" 46-летняя Лонгория надела купальник из тонкой ткани
"Вау, просто вау!" 46-летняя Лонгория надела купальник из тонкой ткани
Названы имена ведущих "Евровидения 2022" в Турине
Названы имена ведущих "Евровидения 2022" в Турине
"Зачем такие фото выставлять?", "Родинка на груди. М-м-м". 43-летняя Толкалина показала зону декольте
"Зачем такие фото выставлять?", "Родинка на груди. М-м-м". 43-летняя Толкалина показала зону декольте
"Этот человек перевернул мою жизнь". Спирс снялась в обнимку с адвокатом, благодаря которому избавилась от многолетней опеки отца
"Этот человек перевернул мою жизнь". Спирс снялась в обнимку с адвокатом, благодаря которому избавилась от многолетней опеки отца
"Я долго шел к этому всеми возможными способами". Венесуэльский шоумен Амадор Лопес получил украинский паспорт
"Я долго шел к этому всеми возможными способами". Венесуэльский шоумен Амадор Лопес получил украинский паспорт
"Фото секс, конечно!" Яма перед камерой потрогал жену за пятую точку
"Фото – секс, конечно!" Яма перед камерой потрогал жену за пятую точку
Жена мэра Киева Кличко назвала продукты, которые ест каждый день
Жена мэра Киева Кличко назвала продукты, которые ест каждый день
38-летняя победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала о будущей свадьбе с украинским бизнесменом
38-летняя победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала о будущей свадьбе с украинским бизнесменом
Тина Кароль стала заведующей кафедрой в университете Поплавского. Она появилась на работе в шубе с изображением лисы
Тина Кароль стала заведующей кафедрой в университете Поплавского. Она появилась на работе в шубе с изображением лисы
"Роскошно", "Очень-очень горячо и сексуально". 55-летняя Хайек снялась в платье, сильно облегающем грудь
"Роскошно", "Очень-очень горячо и сексуально". 55-летняя Хайек снялась в платье, сильно облегающем грудь
Звезда "Викингов" Кэтрин Винник опубликовала пост в поддержку Украины
Звезда "Викингов" Кэтрин Винник опубликовала пост в поддержку Украины
"Позвонил пьяный и наговорил кучу гадостей". Цибульская рассказала о ссоре с известным музыкантом
"Позвонил пьяный и наговорил кучу гадостей". Цибульская рассказала о ссоре с известным музыкантом
"Кролики" Данилец и Моисеенко на российском телевидении пожаловались на травлю в Украине и раскритиковали Зеленского
"Кролики" Данилец и Моисеенко на российском телевидении пожаловались на травлю в Украине и раскритиковали Зеленского
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летняя Ани Лорак снялась в одном бюстгальтере (146462)
2
"Потапа забавляшка", "Глаз не оторвать". Каменских снялась в белых трусах, засветив живот (116963)
3
"Шкатулочка у него уже слишком большая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала, как стал выглядеть Юрий Ткач (84339)
4
"Бесконечное самолюбование". 43-летняя Ани Лорак снялась в откровенном бикини (83469)
5
"Пошла жара", "Совсем шизанулась". Волочкова после расставания с разыскиваемым за терроризм Кузнецовым снялась в прозрачном белье (44759)
6
"Тайное стало явным". 37-летняя Тина Кароль показала кадры 10-летней давности, на которых запечатлена в объятиях мужчины (38302)
7
"Что это с ней?", "Гравитация делает свое дело". Брежнева станцевала в платье с косым декольте (36001)
8
"Тупо секс", "Что скажет муж?" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук на фото с коллегой показала голую грудь (35790)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS