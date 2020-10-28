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"Чисто коммерческий рынок". Глава Минздрава Украины ответил на вопрос о вакцинах против гриппа

Вакцины против гриппа мировые производители обещали поставить в Украину в октябре-ноябре, отметил министр здравоохранения Максим Степанов. Он сообщил, что поставки уже начались.

В 2019 году против гриппа вакцинировали 238 тыс. украинцев
В 2019 году против гриппа вакцинировали 238 тыс. украинцев
Фото: ЕРА (архив)

За наличие в украинских аптеках вакцин против гриппа отвечают коммерческие структуры. Об этом на брифинге 28 октября заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Главе Минздрава был задан вопрос, почему в Житомирской, Киевской и Черниговской областях в аптеках не найти вакцину против гриппа.

"Завоз этих вакцин в Украину – это чисто коммерческий рынок, и главное, что делает Минздрав, – в том числе общаемся с мировыми производителями. (...) В этом году общее количество вакцин, которые собираются завезти на наш рынок мировые производители, – более 650 тыс. доз", – сказал Степанов.

По его данным, больше всего доз (около 500 тыс.) намерена поставить французская компания Sanofi (вакцина Ваксигрип тетра), остальное – Green Cross Corporation из Южной Кореи и Abbott Biologicals из Нидерландов.

"Вакцины будут завезены на протяжении октября-ноября. Во всяком случае, это то, что нам обещали эти мировые производители. Они начали уже поставки на рынок Украины", – объяснил глава Минздрава.

Степанов рассказал, что в 2019 году от гриппа были вакцинированы 238 тыс. граждан Украины.

27 августа главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил, что в Украину уже поставили 655 тыс. доз вакцин против гриппа.

В августе Минздрав призывал граждан Украины вакцинироваться от гриппа, поскольку прививки являются самым действенным средством профилактики гриппа и его осложнений. Вакцинация от гриппа позволит избежать одновременного инфицирования вирусом гриппа и коронавирусом, отметили в ведомстве.

В Центре общественного здоровья отмечали, что Всемирная организация здравоохранения ежегодно обновляет свои рекомендации в состав вакцины. В этом году вакцины были разработаны с учетом прогноза ВОЗ по циркуляции таких штаммов гриппа:

  • вирус, подобный A / Guangdong-Maonan / SWL1536 / 2019 (H1N1) pdm09;
  • вирус, подобный A / Hong Kong / 2671/2019 (H3N2);
  • вирус, подобный В / Washington / 02/2019 (линия B Victoria);
  • вирус, подобный B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata).
Теги: грипп, аптеки, вакцинация, Минздрав, Максим Степанов, вакцина, прививки
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