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Банки получили от НБУ $100 млн наличными

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НБУ обещает, что доллары в банках будут
НБУ обещает, что доллары в банках будут
Фото: ЕРА

7 сентября Национальный банк Украины провел операцию по обмену наличного доллара на безналичный. НБУ предложил 100 млн наличных долларов, и все они были выбраны банками. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба НБУ.

"В операции приняли участие 12 из 14 системно важных банков. Уже в ближайшее время они смогут пополнить свои кассы валютными наличными и удовлетворить спрос клиентов", — сообщили в НБУ.

Следующая операция по обмену наличной валюты на безналичную состоится в понедельник, 12 сентября. На этот раз банкам будет предложен к обмену наличный евро.

В НБУ отмечают, что проблема с нехваткой наличной валюты в кассах отдельных банков является временной. Она возникла из-за ситуативных логистических трудностей с доставкой наличных долларов США из-за рубежа и должна разрешиться в ближайшее время.

"Национальный банк Украины будет проводить операции по обмену наличной валюты на безналичную, пока это будет необходимо, а также рекомендует банкам увеличить объемы завоза наличной валюты, чтобы исключить возникновение подобных трудностей в будущем", – добавили в пресс-службе.

Контекст:

24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ заморозил официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.

21 июля регулятор снизил официальный курс национальной валюты с 29,25 грн за 1$ до 36,57 грн за 1$. В НБУ отметили, что "такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны". Но, как отметил Forbes, после этого розничный курс превысил отметку 40 грн/$.

29 июля Нацбанк ужесточил требования к пунктам обмена валют и объявил запрет на информационные табло вне помещений.

Украинцы стали жаловаться на отсутствие наличных долларов в банках. В "ПриватБанке" подтвердили проблему.

Теги: Украина, евро, валюта, НБУ, доллар, банки, ПриватБанк, дефицит, Нацбанк
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