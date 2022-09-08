Банки получили от НБУ $100 млн наличными

"В операции приняли участие 12 из 14 системно важных банков. Уже в ближайшее время они смогут пополнить свои кассы валютными наличными и удовлетворить спрос клиентов", — сообщили в НБУ.
Следующая операция по обмену наличной валюты на безналичную состоится в понедельник, 12 сентября. На этот раз банкам будет предложен к обмену наличный евро.
В НБУ отмечают, что проблема с нехваткой наличной валюты в кассах отдельных банков является временной. Она возникла из-за ситуативных логистических трудностей с доставкой наличных долларов США из-за рубежа и должна разрешиться в ближайшее время.
"Национальный банк Украины будет проводить операции по обмену наличной валюты на безналичную, пока это будет необходимо, а также рекомендует банкам увеличить объемы завоза наличной валюты, чтобы исключить возникновение подобных трудностей в будущем", – добавили в пресс-службе.
24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ заморозил официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.
21 июля регулятор снизил официальный курс национальной валюты с 29,25 грн за 1$ до 36,57 грн за 1$. В НБУ отметили, что "такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны". Но, как отметил Forbes, после этого розничный курс превысил отметку 40 грн/$.
29 июля Нацбанк ужесточил требования к пунктам обмена валют и объявил запрет на информационные табло вне помещений.
Украинцы стали жаловаться на отсутствие наличных долларов в банках. В "ПриватБанке" подтвердили проблему.