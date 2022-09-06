Невозможно снять валюту. "ПриватБанк" подтвердил проблемы с наличными долларами в кассах

Украинцы массово жалуются на то, что "ПриватБанк" не выдает в кассах наличные доллары. На специализированном форуме "Минфин" пользователи пишут, что не могут снять доллары со счетов, а также получить долларовые денежные переводы.



В "ПриватБанке" пояснили, что проблемы с наличной валютой сейчас есть во всех украинских банках. Это связано с тем, что летом в Украине резко вырос спрос на доллары и евро и удовлетворить его в полной мере не получается из-за логистических трудностей с доставкой валюты по регионам.



Пресс-секретарь "ПриватБанка" Олег Серга в комментарии "РБК-Украина" сказал, что в августе "ПриватБанк" заказал за границей в 10 раз больше валюты, чем в августе прошлого года, однако этого не хватает для удовлетворения всех заявок. В сентябре банк заказал еще больше валюты и по мере того, как она будет поступать в отделения, все заявки клиентов будут удовлетворены, сказали в "ПриватБанке".

С 6 сентября Национальный банк Украины разрешил банкам продавать больше валюты населению.