ДТЭК Ахметова выпустил первый шахтный комбайн после открытия производственных мощностей в западных областях

После завершения испытаний Corum Group приступит к серийному производству этого комбайна Фото: dtek.com

"Несмотря на войну и релокацию, в руках наших машиностроителей рождаются новейшие образцы техники. RH220 поможет украинским шахтерам быстрее и безопаснее добывать уголь, а это залог надежной работы ТЭС и, наконец, света и тепла в домах украинцев", – цитирует пресс-служба генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

Проходческий комбайн RH220 массой 80 тонн предназначен для механизации отбойки, погрузки и транспортировки разрушенной горной массы. В ДТЭК пояснили, что при сборке комбайна машиностроители использовали комплектующие лучших европейских производителей, что повышает надежность и безопасность работы механизмов. Управлять оборудованием можно дистанционно, а мониторить его работу – в режиме онлайн с поверхности шахты. Рабочее место шахтера оборудовано пультом управления, гарантирующим безопасность на рабочем месте.

"Машиностроительные предприятия "ДТЭК Энерго" – одни из первых, которые в условиях войны успешно перенесли производственные мощности из областей, где продолжаются боевые действия, в другие регионы Украины. Это позволит обеспечить бесперебойные поставки необходимого оборудования для украинских шахтеров", – сообщили в компании Ахметова.

После завершения испытаний Corum Group приступит к серийному производству этого комбайна.

Как сообщали в комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития, машиностроительная компания Corum Group, входящая в состав ДТЭК Рината Ахметова, одной из первых успешно перенесла производственные мощности из регионов, где сегодня продолжаются боевые действия, и возобновила работу в Хмельницкой и Волынской областях.