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"Экономике тяжело". Совладелец Monobank Гороховский рассказал, что будет с гривной

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Гороховский: Пока поступления [от международных партнеров] продолжаются, гривне, на мой взгляд, ничего не угрожает
Гороховский: Пока поступления [от международных партнеров] продолжаются, гривне, на мой взгляд, ничего не угрожает
Фото: Олег Гороховський / Facebook

Национальной валюте Украине "ничего не угрожает", пока экономическая и финансовая помощь от международных партнеров будет поступать регулярно. Такое мнение высказал украинский бизнесмен, совладелец Monobank Олег Гороховский в интервью украинскому блогеру Рамине Эсхакзай. Фрагмент интервью опубликован 24 июля на странице Эсхакзай в Instagram.

На просьбу интервьюера спрогнозировать судьбу гривны, бизнесмен ответил: "Такие прогнозы – очень неблагодарное дело. То, что сейчас происходит: очень ритмично поступает помощь и финансирование от наших партнеров-доноров, – пока эти поступления продолжаются, гривне, на мой взгляд, ничего не угрожает", – ответил он.

По словам Гороховского, в краткосрочной перспективе курс гривны будет держаться на нынешнем уровне

"Но нужно понимать, что экономике тяжело и если бы нам не помогали, то, возможно, курс был бы другим", – подчеркнул банкир. 

Контекст:

24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, НБУ зафиксировал официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$. 21 июля регулятор снизил официальный курс национальной валюты с 29,25 грн за $1 до 36,57 грн за $1, он до сих пор сохраняется на таком уровне. 

10 апреля 2023 года в НБУ заявили, что в течение февраля – марта в Украине восстанавливалась экономическая активность, которая была приостановлена из-за атак РФ на энергообъекты и энергетического террора, и стабилизировалась ситуация на валютном рынке.

Согласно данным портала "Минфин", средний курс доллара в украинских банках на 24 июля составил: покупка – 36,7 грн за $1, продажа – 37,35 грн за $1, средний курс евро составил: покупка – 40.87 грн за €1, продажа – 41,65 грн за €1.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: гривна, деньги, курс гривны, Олег Гороховский, Рамина Эсхакзай
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