"Экономике тяжело". Совладелец Monobank Гороховский рассказал, что будет с гривной

Гороховский: Пока поступления [от международных партнеров] продолжаются, гривне, на мой взгляд, ничего не угрожает Фото: Олег Гороховський / Facebook

На просьбу интервьюера спрогнозировать судьбу гривны, бизнесмен ответил: "Такие прогнозы – очень неблагодарное дело. То, что сейчас происходит: очень ритмично поступает помощь и финансирование от наших партнеров-доноров, – пока эти поступления продолжаются, гривне, на мой взгляд, ничего не угрожает", – ответил он.

По словам Гороховского, в краткосрочной перспективе курс гривны будет держаться на нынешнем уровне.

"Но нужно понимать, что экономике тяжело и если бы нам не помогали, то, возможно, курс был бы другим", – подчеркнул банкир.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений * * (@raminalalala)