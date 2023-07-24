"Экономике тяжело". Совладелец Monobank Гороховский рассказал, что будет с гривной

На просьбу интервьюера спрогнозировать судьбу гривны, бизнесмен ответил: "Такие прогнозы – очень неблагодарное дело. То, что сейчас происходит: очень ритмично поступает помощь и финансирование от наших партнеров-доноров, – пока эти поступления продолжаются, гривне, на мой взгляд, ничего не угрожает", – ответил он.
По словам Гороховского, в краткосрочной перспективе курс гривны будет держаться на нынешнем уровне.
"Но нужно понимать, что экономике тяжело и если бы нам не помогали, то, возможно, курс был бы другим", – подчеркнул банкир.
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24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, НБУ зафиксировал официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$. 21 июля регулятор снизил официальный курс национальной валюты с 29,25 грн за $1 до 36,57 грн за $1, он до сих пор сохраняется на таком уровне.
10 апреля 2023 года в НБУ заявили, что в течение февраля – марта в Украине восстанавливалась экономическая активность, которая была приостановлена из-за атак РФ на энергообъекты и энергетического террора, и стабилизировалась ситуация на валютном рынке.
Согласно данным портала "Минфин", средний курс доллара в украинских банках на 24 июля составил: покупка – 36,7 грн за $1, продажа – 37,35 грн за $1, средний курс евро составил: покупка – 40.87 грн за €1, продажа – 41,65 грн за €1.