Эксперт: Повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии ничего, кроме удара по потребителям, не принесет

"Повышение тарифов – это шаг абсолютно неуместный и несвоевременный, и ничего, кроме удара по потребителям, он не несет. Также это решение будет иметь долгосрочное негативное влияние на экономику Украины. Я не знаю, чем руководствовался регулятор, когда принимал это решение, но оно ошибочно и его необходимо как минимум пересмотреть", – считает Новак.

Экономист отметил, что понимает желание регулятора повысить тарифы, но добавил, что сейчас перекладывать это повышение на потребителей – несвоевременное решение, так как многие потеряли работу и жилье, часть стали вынужденными переселенцами.

"Переводить на людей, потерявших источники дохода, повышение тарифов – неправильно. Украина сейчас получает значительную международную помощь, в том числе финансовую. Именно методами и инструментами этой помощи необходимо сейчас покрывать те проблемы в энергетическом секторе, а не переводить это на потребителей, которые сейчас в тяжелом состоянии", – заявил эксперт.

Новак подчеркнул, что в стоимости всех товаров и услуг заложена цена на электроэнергию, поэтому повышение тарифов усилит инфляцию.

"Когда вырастут цены на энергоресурсы, это сразу переводится на стоимость товаров и услуг, потому что это и производитель, и торговец будут вынуждены повысить стоимость продукции", – объяснил он.