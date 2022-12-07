ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Эксперт: Повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии ничего, кроме удара по потребителям, не принесет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Андрей Новак: Переводить на людей, потерявших источники дохода, повышение тарифов неправильно
Андрей Новак: Переводить на людей, потерявших источники дохода, повышение тарифов – неправильно
Фото: zahid.espreso.tv

В случае, если в Украине будет значительно повышен тариф на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, это повлечет за собой долгосрочные негативные последствия для всей экономики, заявил экономист Андрея Новак. Об этом пишет 7 декабря "РБК-Украина".

"Повышение тарифов – это шаг абсолютно неуместный и несвоевременный, и ничего, кроме удара по потребителям, он не несет. Также это решение будет иметь долгосрочное негативное влияние на экономику Украины. Я не знаю, чем руководствовался регулятор, когда принимал это решение, но оно ошибочно и его необходимо как минимум пересмотреть", – считает Новак.

Экономист отметил, что понимает желание регулятора повысить тарифы, но добавил, что сейчас перекладывать это повышение на потребителей – несвоевременное решение, так как многие потеряли работу и жилье, часть стали вынужденными переселенцами.

"Переводить на людей, потерявших источники дохода, повышение тарифов – неправильно. Украина сейчас получает значительную международную помощь, в том числе финансовую. Именно методами и инструментами этой помощи необходимо сейчас покрывать те проблемы в энергетическом секторе, а не переводить это на потребителей, которые сейчас в тяжелом состоянии", – заявил эксперт.

Новак подчеркнул, что в стоимости всех товаров и услуг заложена цена на электроэнергию, поэтому повышение тарифов усилит инфляцию.

"Когда вырастут цены на энергоресурсы, это сразу переводится на стоимость товаров и услуг, потому что это и производитель, и торговец будут вынуждены повысить стоимость продукции", – объяснил он.

Контекст:

"РБК-Украина" отмечает, что НКРЭКУ предложила повысить тариф на передачу электроэнергии на 51%, а на диспетчеризацию – сразу на +356%. Объясняется это тем, что "Укрэнерго" не хватает денег, чтобы рассчитываться со своими долгами, пишет агентство.

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" выступило против повышения. В Федерации работодателей транспорта Украины заявили, что у "Укрэнерго" есть все резервы для того, чтобы не повышать в 2023 году тарифы на диспетчеризацию электроэнергии, в то время как резкий рост сразу на 273% значительно ухудшит состояние транспортной отрасли Украины. С похожей позицией выступила и Федерация работодателей Украины, а также Федерация металлургов и другие бизнес-объединения.

Теги: инфляция, экономика, цены, тарифы, электроэнергия, Федерация работодателей Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Украине начались съемки киноальманаха "Война глазами животных". Премьера состоится на Берлинском кинофестивале
В Украине начались съемки киноальманаха "Война глазами животных". Премьера состоится на Берлинском кинофестивале
"Располневший до неузнаваемости" Басков не смог самостоятельно подняться на сцену. РосСМИ пишут о серьезных проблемах со здоровьем
"Располневший до неузнаваемости" Басков не смог самостоятельно подняться на сцену. РосСМИ пишут о серьезных проблемах со здоровьем
38-летний Остапчук рассказал, с кем и где живут его дети от первого брака
38-летний Остапчук рассказал, с кем и где живут его дети от первого брака
"Это не очень традиционные отношения". 54-летняя Матвеева рассказала о возлюбленном, который младше ее на 20 лет
"Это не очень традиционные отношения". 54-летняя Матвеева рассказала о возлюбленном, который младше ее на 20 лет
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический диагноз Соловьева
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический диагноз Соловьева
"Я не одна". Василиса Фролова заявила, что проживает в ОАЭ вместе с мужем – бывшим украинским телепродюсером
"Я не одна". Василиса Фролова заявила, что проживает в ОАЭ вместе с мужем – бывшим украинским телепродюсером
Дорофеева показала, как выглядит утром с маской на лице
Дорофеева показала, как выглядит утром с маской на лице
Боржемская назвала продукты, которые обязательно должны быть дома
Боржемская назвала продукты, которые обязательно должны быть дома
"Сексуально и страстно". В сети обнародовали архивное фото Рианны без нижнего белья
"Сексуально и страстно". В сети обнародовали архивное фото Рианны без нижнего белья
"Не бывает талантливых убийц или полководцев". Макаревич высказался о людях, определяющих события в мире
"Не бывает талантливых убийц или полководцев". Макаревич высказался о людях, определяющих события в мире
Цимбалюк показал страстный поцелуй с новой возлюбленной
Цимбалюк показал страстный поцелуй с новой возлюбленной
"Думала, будут радоваться, а они сказали, что я безответственная". Tarabarova рассказала о шокирующей реакции близких на ее беременность
"Думала, будут радоваться, а они сказали, что я безответственная". Tarabarova рассказала о шокирующей реакции близких на ее беременность
"Дошла до рекламы дерьма российского". 59-летняя Лолита опозорилась, расхваливая пуховик с "броником"
"Дошла до рекламы дерьма российского". 59-летняя Лолита опозорилась, расхваливая пуховик с "броником"
"Чарующая красота". 53-летняя Лопес снялась, расставив ноги и показав лицо крупным планом
"Чарующая красота". 53-летняя Лопес снялась, расставив ноги и показав лицо крупным планом
Полякова на грузинских "Танцах со звездами" станцевала пасодобль под гимн сечевых стрельцов. Видео
Полякова на грузинских "Танцах со звездами" станцевала пасодобль под гимн сечевых стрельцов. Видео
"Какая-то фантастика, но это помогает". Жена Тигипко рассказала, что ест на ночь, чтобы похудеть
"Какая-то фантастика, но это помогает". Жена Тигипко рассказала, что ест на ночь, чтобы похудеть
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет (310680)
2
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото (159674)
3
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот (80534)
4
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым (70731)
5
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела (51634)
6
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку" (47515)
7
"Это изменило ему картинку мира". Экс-ведущая канала "Прямий" озвучила причину, которая мешает Порошенко "выглядеть адекватным" (45797)
8
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео (35283)
 
 
 
 