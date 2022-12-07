Эксперт: Повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии ничего, кроме удара по потребителям, не принесет

"Повышение тарифов – это шаг абсолютно неуместный и несвоевременный, и ничего, кроме удара по потребителям, он не несет. Также это решение будет иметь долгосрочное негативное влияние на экономику Украины. Я не знаю, чем руководствовался регулятор, когда принимал это решение, но оно ошибочно и его необходимо как минимум пересмотреть", – считает Новак.
Экономист отметил, что понимает желание регулятора повысить тарифы, но добавил, что сейчас перекладывать это повышение на потребителей – несвоевременное решение, так как многие потеряли работу и жилье, часть стали вынужденными переселенцами.
"Переводить на людей, потерявших источники дохода, повышение тарифов – неправильно. Украина сейчас получает значительную международную помощь, в том числе финансовую. Именно методами и инструментами этой помощи необходимо сейчас покрывать те проблемы в энергетическом секторе, а не переводить это на потребителей, которые сейчас в тяжелом состоянии", – заявил эксперт.
Новак подчеркнул, что в стоимости всех товаров и услуг заложена цена на электроэнергию, поэтому повышение тарифов усилит инфляцию.
"Когда вырастут цены на энергоресурсы, это сразу переводится на стоимость товаров и услуг, потому что это и производитель, и торговец будут вынуждены повысить стоимость продукции", – объяснил он.
"РБК-Украина" отмечает, что НКРЭКУ предложила повысить тариф на передачу электроэнергии на 51%, а на диспетчеризацию – сразу на +356%. Объясняется это тем, что "Укрэнерго" не хватает денег, чтобы рассчитываться со своими долгами, пишет агентство.
Объединение предприятий "Укрметаллургпром" выступило против повышения. В Федерации работодателей транспорта Украины заявили, что у "Укрэнерго" есть все резервы для того, чтобы не повышать в 2023 году тарифы на диспетчеризацию электроэнергии, в то время как резкий рост сразу на 273% значительно ухудшит состояние транспортной отрасли Украины. С похожей позицией выступила и Федерация работодателей Украины, а также Федерация металлургов и другие бизнес-объединения.