Экспорт из Украины в сентябре впервые с начала войны превысил 9 млн тонн

Стоимость экспорта превысила $4 млрд, что на 23% больше, чем в августе.

"По объемам супервосходящая динамика: июль – 5,79 млн тонн, август – 7,29 млн тонн, сентябрь – 9,6 млн тонн. Отрицательное сальдо в торговле товарами сократилось в три раза (до $354 млн в сентябре против 1 млрд $53 млн в августе)", – написал Качка.

В частности, зерна на экспорт вывозят уже почти столько же, сколько вывозили до полномасштабного вторжения российских войск, сообщал 1 октября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.