Экспорт из Украины в сентябре впервые с начала войны превысил 9 млн тонн

Стоимость экспорта превысила $4 млрд, что на 23% больше, чем в августе.
"По объемам супервосходящая динамика: июль – 5,79 млн тонн, август – 7,29 млн тонн, сентябрь – 9,6 млн тонн. Отрицательное сальдо в торговле товарами сократилось в три раза (до $354 млн в сентябре против 1 млрд $53 млн в августе)", – написал Качка.
В частности, зерна на экспорт вывозят уже почти столько же, сколько вывозили до полномасштабного вторжения российских войск, сообщал 1 октября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов.
За первое полугодие в целом экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%, писал в начале июля Качка. Причины – блокировка портов и усложнение логистики, в связи с чем себестоимость украинской продукции выросла в разы.