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Экспорт из Украины в сентябре впервые с начала войны превысил 9 млн тонн

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В сентябре Украина экспортировала товаров на $4 млрд
В сентябре Украина экспортировала товаров на $4 млрд
Фото: EPA

Украина в сентябре впервые с 24 февраля экспортировала более 9,6 млн тонн грузов, что на 32% больше, чем в августе. Об этом 3 сентября сообщил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

Стоимость экспорта превысила $4 млрд, что на 23% больше, чем в августе.

"По объемам супервосходящая динамика: июль – 5,79 млн тонн, август – 7,29 млн тонн, сентябрь – 9,6 млн тонн. Отрицательное сальдо в торговле товарами сократилось в три раза (до $354 млн в сентябре против 1 млрд $53 млн в августе)", – написал Качка.

https://www.facebook.com/taras.kachka/posts/3357210761271640

В частности, зерна на экспорт вывозят уже почти столько же, сколько вывозили до полномасштабного вторжения российских войск, сообщал 1 октября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. 

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов.

За первое полугодие в целом экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%, писал в начале июля  Качка. Причины – блокировка портов и усложнение логистики, в связи с чем себестоимость украинской продукции выросла в разы. 

Теги: Украина, экспорт, вторжение, торговля, российская агрессия, война России против Украины, Тарас Качка, Александр Кубраков
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