Энергоэксперт Куюн заявил, что государство выиграет от разделения "Укрнафти"

"В медиаэфире и соцсетях распространяется "зрада", мол, НАК останутся корешки, [бизнесмену Игорю] Коломойскому с партнерами – сплошной шоколад. Основную несправедливость многие видят в том, что, согласно плану разделения, "Привату" отходит нефтедобыча в восточной Украине и сеть АЗС, а "Нафтогазу" – газовый бизнес и нефтяной на западе Украины. Утверждают, что восточные месторождения более мощные и перспективные, а на западе Борислав уже давно не смеется. Хотелось бы напомнить, что одним из основных мотиваторов разделения является нерешенность вопроса с реализацией нефти, которую можно переработать только на контролируемом тем же "Приватом" Кременчугском НПЗ. Что будет делать с нефтью НАК? Проситься на переработку к Коломойскому?" – написал Куюн.

Он сообщил, что международные аудиторы уже оценили активы "Укрнафти", но есть еще долг "Нафтогазу" на 8–9 млрд м³ газа, которые он должен вернуть "Укрнафті". Куюн отметил, что по сегодняшним ценам это около $8−9 млрд и это больше, "чем стоит вся "Укрнафта" с ее месторождениями, заправками и прочей рухлядью".



"Главное: газ или деньги должны не Коломойскому, это долг НАК перед "Укрнафтою", в которой самой НАК принадлежит половина акций. И долг этот НАК концептуально не оспаривает. Там есть разные мнения по объемам и по цене, но все понимают: газ был использован и его (или деньги) надо возвращать. Все также понимают и то, что $8−9 млрд – цифра абсолютно неподъемная и нереальная. Тем временем суд, где сейчас находится рассмотрение, может вынести только два варианта решения – или возврат газа, или возврат денег, исходя из рыночной цены. Выходом из этой ситуации рассматривают подписание мирового соглашения с обоюдно приемлемыми параметрами", – отметил эксперт.

Со ссылкой на свои источники он добавил, что акционеры способны "разойтись" и без миллиардных выплат.

"В результате раздела "Укрнафти" получится две нефтегазодобывающие компании, которые будут мотивированы наращивать добычу. В перспективе это означает рост рентных и прочих бюджетных платежей, снижение энергозависимости со всеми вытекающими. Казна также оперативно возможно получит несколько миллиардов гривен налогов, которые неизбежно возникнут в результате передачи активов между акционерами", – считает Куюн.

Энергоэксперт предположил, что пока вопрос "Укрнафти" снова отложили на неопределенный срок.



"Президент вошел в клинч с [бизнесменом] Ринатом Ахметовым. Раздел "Укрнафти", каким бы необходимым он ни казался, является крайне деликатной и токсичной темой, а поэтому власть не захочет подарить оппоненту такую сладкую возможность для торпедирования. Не вызывает сомнений, что, независимо от финальной конфигурации развода акционеров "Укрнафти", его нарекут "зрадой" и "зашкваром". Импульс развитию нефтегазодобывающей и перерабатывающей отраслям снова откладывается", – заявил Сергей Куюн.