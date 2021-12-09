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ДЕНЬГИ

Энергоэксперт Куюн заявил, что государство выиграет от разделения "Укрнафти"

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Эксперт предположил, что пока вопрос "Укрнафти" снова отложили на неопределенный срок
Эксперт предположил, что пока вопрос "Укрнафти" снова отложили на неопределенный срок
Фото: epravda.com.ua

В результате раздела "Укрнафти" получится две нефтегазодобывающие компании, которые будут мотивированы наращивать добычу, что в перспективе означает рост рентных и прочих бюджетных платежей, снижение энергозависимости. С таким мнением в своей колонке "Кто выиграет от разделения Укрнафти?" на сайте НВ выступил 8 декабря директор "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн.

"В медиаэфире и соцсетях распространяется "зрада", мол, НАК останутся корешки, [бизнесмену Игорю] Коломойскому с партнерами – сплошной шоколад. Основную несправедливость многие видят в том, что, согласно плану разделения, "Привату" отходит нефтедобыча в восточной Украине и сеть АЗС, а "Нафтогазу" – газовый бизнес и нефтяной на западе Украины. Утверждают, что восточные месторождения более мощные и перспективные, а на западе Борислав уже давно не смеется. Хотелось бы напомнить, что одним из основных мотиваторов разделения является нерешенность вопроса с реализацией нефти, которую можно переработать только на контролируемом тем же "Приватом" Кременчугском НПЗ. Что будет делать с нефтью НАК? Проситься на переработку к Коломойскому?" – написал Куюн.

Он сообщил, что международные аудиторы уже оценили активы "Укрнафти", но есть еще долг "Нафтогазу" на 8–9 млрд м³ газа, которые он должен вернуть "Укрнафті". Куюн отметил, что по сегодняшним ценам это около $8−9 млрд и это больше, "чем стоит вся "Укрнафта" с ее месторождениями, заправками и прочей рухлядью".

"Главное: газ или деньги должны не Коломойскому, это долг НАК перед "Укрнафтою", в которой самой НАК принадлежит половина акцийИ долг этот НАК концептуально не оспаривает. Там есть разные мнения по объемам и по цене, но все понимают: газ был использован и его (или деньги) надо возвращать. Все также понимают и то, что $8−9 млрд – цифра абсолютно неподъемная и нереальная. Тем временем суд, где сейчас находится рассмотрение, может вынести только два варианта решения – или возврат газа, или возврат денег, исходя из рыночной цены. Выходом из этой ситуации рассматривают подписание мирового соглашения с обоюдно приемлемыми параметрами", – отметил эксперт.

Со ссылкой на свои источники он добавил, что акционеры способны "разойтись" и без миллиардных выплат.

"В результате раздела "Укрнафти" получится две нефтегазодобывающие компании, которые будут мотивированы наращивать добычу. В перспективе это означает рост рентных и прочих бюджетных платежей, снижение энергозависимости со всеми вытекающими. Казна также оперативно возможно получит несколько миллиардов гривен налогов, которые неизбежно возникнут в результате передачи активов между акционерами", – считает Куюн.

Энергоэксперт предположил, что пока вопрос "Укрнафти" снова отложили на неопределенный срок.

"Президент вошел в клинч с [бизнесменом] Ринатом Ахметовым. Раздел "Укрнафти", каким бы необходимым он ни казался, является крайне деликатной и токсичной темой, а поэтому власть не захочет подарить оппоненту такую сладкую возможность для торпедирования. Не вызывает сомнений, что, независимо от финальной конфигурации развода акционеров "Укрнафти", его нарекут "зрадой" и "зашкваром". Импульс развитию нефтегазодобывающей и перерабатывающей отраслям снова откладывается", – заявил Сергей Куюн.

Контекст:

"Укрнафта" – крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины. Группе "Приват" Игоря Коломойского принадлежит 43% компании "Укрнафта", НАК "Нафтогаз" – 50% + одна акция.

В "Нафтогазі" сообщали, что сейчас идет судебный процесс между НАК и "Укрнафтою" о взыскании 9,067 млрд м³ природного газа и всех доходов, которые "Нафтогаз" получил или мог получить от продажи объема природного газа. В компании подчеркнули, что "Нафтогаз" не согласен с исковыми требованиями "Укрнафти".

"Информация о том, что "Нафтогаз" договорился с бизнесменом Игорем Коломойским и либо подписал с "Укрнафтою" соответствующее мировое соглашение, либо согласился отдать 3,5 млрд м³ газа или другой объем газа, денежные средства и т.п., не соответствует действительности. Предположение, что "Нафтогаз" уже отдал Коломойскому какие-то объемы газа, также неправдиво. "Нафтогаз" не передавал никаких объемов газа или средств "Укрнафті" с того момента, как "Нафтогаз" возглавил Юрий Витренко (28 апреля 2021 года)", – сказано в заявлении.

В начале ноября бывший бизнес-партнер Коломойского Геннадий Корбан сообщил, что бизнесмен рассчитывает получить газ от "Нафтогазу" по цене $1000 за 1 тыс. м³. По словам Корбана, идея Коломойского была в том, чтобы получить именно объем газа, а не деньги, так как за это время ресурс значительно подорожал.

Теги: налоги, газ, бизнес, НАК Нафтогаз, доходы, АЗС, Укрнафта, долги, деньги, Сергей Куюн, соглашение
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