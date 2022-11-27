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ЕС планирует продолжить политику полного содействия торговле с Украиной в 2023 году

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Совет министров ЕС 25 ноября обсудил тему торговли Евросоюза с Украиной
Совет министров ЕС 25 ноября обсудил тему торговли Евросоюза с Украиной
Фото: depositphotos.com

Европейский союз в 2023 году намерен продолжить практику содействия для торговли с Украиной, включая отмену всех тарифов на импорт украинской продукции и всех торговых защитных мер. Об этом 25 ноября в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает "Укринформ".

"Мы прекратили действие всех тарифов и защитных мер в сфере торговли с Украиной в начале этого года. Это привело к существенному росту украинского экспорта в ЕС. Мы намерены предложить продолжение этой инициативы в начале 2023 года", – сказал Домбровскис.

Он отметил, что одним из ключевых пунктов повестки дня Совета министров ЕС была торговля между ЕС и Украиной и использование ее возможностей для экономической поддержки Украины в критические времена.

В частности, по его словам, Еврокомиссия прорабатывает быструю интеграцию Украины в пространство европейского роуминга, что принесет гражданам Украины немедленные преимущества. ЕС ускоряет работу над двусторонним соглашением, позволяющим Украине и ЕС свободно экспортировать продукты промышленности на рынках друг друга.

В некоторых случаях торговые отношения между ЕС и Украиной уже вышли за рамки соглашений в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ПВЗСТ). Примером такой деятельности является введение коридоров солидарности на границах между ЕС и Украиной, которые с мая текущего года позволили Украине экспортировать более 33 млн тонн продукции и импортировать более 11 млн тонн необходимых товаров.

"В конце мы работаем [с Украиной] над амбициозным пересмотром приоритетных действий по плану на 2023–2024 годы, чтобы ускорить полную имплементацию ПВЗСТ. Сейчас мы применяем много мер торговой поддержки Украины, еще больше у нас в стадии подготовки. Это будет отражено в двустороннем плане действий, который вскоре будет представлен", – добавил исполнительный вице-президент Еврокомиссии.

Контекст:

19 мая Европейский парламент поддержал отмену на один год импортных пошлин ЕС на весь украинский экспорт, 24 мая решение одобрил Совет Евросоюза. 4 июня отмена пошлин вступила в силу.

Аналогичные решения также приняли ВеликобританияКанада и США (на импорт стали).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, экономика, экспорт, Европейский союз, Евросоюз, Валдис Домбровскис
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