Еврокомиссия ищет "хорошую концепцию" для передачи Украине €8 млрд макроэкономической помощи

Речь идет об оставшейся сумме от €9 млрд, которые были выделены Украине Евросоюзом в качестве очередного транша макрофина для поддержки экономики во время войны. О том, что €1 млрд из этой суммы Украина уже получила, сообщил 30 августа премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Что касается остального, в соответствии с мандатом Европейского совета продолжаются технические дискуссии с государствами-членами. Есть общее ощущение срочной необходимости найти хорошую концепцию для остальной суммы этой помощи", – сказала Нейтс.

Она отметила, что после одобрения "соответствующих предложений" Еврокомиссией их должны утвердить Европейский парламент и Совет Евросоюза.

На вопрос, не ожидают ли государства-члены Евросоюза "дополнительных гарантий на выделенные кредиты", Нейтс отвечать отказалась, пишет агентство.

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Шмыгаль предположил, что €8 млрд будут предоставлены Украине "в течение следующих месяцев".