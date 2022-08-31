Еврокомиссия ищет "хорошую концепцию" для передачи Украине €8 млрд макроэкономической помощи

Речь идет об оставшейся сумме от €9 млрд, которые были выделены Украине Евросоюзом в качестве очередного транша макрофина для поддержки экономики во время войны. О том, что €1 млрд из этой суммы Украина уже получила, сообщил 30 августа премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Что касается остального, в соответствии с мандатом Европейского совета продолжаются технические дискуссии с государствами-членами. Есть общее ощущение срочной необходимости найти хорошую концепцию для остальной суммы этой помощи", – сказала Нейтс.
Она отметила, что после одобрения "соответствующих предложений" Еврокомиссией их должны утвердить Европейский парламент и Совет Евросоюза.
На вопрос, не ожидают ли государства-члены Евросоюза "дополнительных гарантий на выделенные кредиты", Нейтс отвечать отказалась, пишет агентство.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Шмыгаль предположил, что €8 млрд будут предоставлены Украине "в течение следующих месяцев".
30 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Украины после российского вторжения необходимо будет как минимум $600–800 млрд.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял Шмыгаль. По словам главы Кабмина, послевоенное восстановление Украины планируют проводить в три этапа. Это будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете ЕС, говорил в июне премьер Чехии Петр Фиала.