Европейские компании реэкспортировали в январе из Украины 90 млн м³ газа

"Отток газа из страны в первый месяц государственного регулирования цен на газ для отдельных производителей продуктов питания в шесть раз превысил объем так называемого льготного газа для производителей социально значимых продуктов питания. Так, по данным Минагро, объем "социального" газа в январе составил 14 млн м³ газа", – отмечает агентство.

Контекст:

30 декабря постановлением №1433 Кабмин Украины обязал частных газодобытчиков продавать до конца апреля 20% добываемого газа на Украинской энергетической бирже. Постановление №1435 от того же числа ограничивает уровнем в 1% допустимую надбавку для компаний, которые занимаются производством муки пшеничной первого сорта, пастеризованного молока жирностью 2,5% (в пленке), ржано-пшеничного хлеба, куриных яиц категории С1, куриных тушек, а также батонов и подсолнечного масла.

Это решение Кабмина приведет к падению добычи и дефициту газа, а также негативно повлияет на энергетическую безопасность, говорится в заявлении Ассоциации газодобывающих компаний. Государственное вмешательство в рынок газа негативно отразится и на инвестиционной привлекательности Украины на международной арене, убеждены в ассоциации.

СМИ отмечали, что в списке получателей льготного газа оказались крупные агрохолдинги, компании политиков и фирмы из ОРДЛО и оккупированного Крыма.