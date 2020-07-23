Евросоюз выделяет Украине $1,2 млрд, в Полтаве полицейских захватили в заложники. Главное за день

Украинский премьер Денис Шмыгаль и еврокомиссар Валдис Домбровскис после подписания меморандума о предоставлении макрофинансовой помощи Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Деньги на борьбу с COVID-19

Украина получит €1,2 млрд макрофинансовой помощи от Европейского союза на преодоление негативных последствий пандемии. Меморандум об этом подписан во время визита украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля в Брюссель.

Разместили еврооблигации

Украина привлекла $2 млрд по 12-летним еврооблигациям под 7,25%. Эта сделка была отложена на три недели из-за отставки главы Нацбанка Якова Смолия.

Луцкий террорист в суде

Луцкий горрайонный суд арестовал Максима Кривоша, который 21 июля удерживал в заложниках 13 пассажиров автобуса, на 60 суток без права внесения залога. Кривош отказался подавать апелляцию на решение о мере пресечения.

Инцидент с заложниками в Полтаве

Ранее судимый Роман Скрипник, которого подозревали в угоне автомобиля, во время задержания в Полтаве, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского. Начальник департамента уголовного розыска Полтавского облуправления полиции Виталий Шиян обменял себя на рядового полицейского. Террористу предоставили автомобиль. Затем Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу. Розыск злоумышленника продолжается.

Захват заложников в Полтаве. Что известно о полковнике полиции Шияне, обменявшем себя на заложника. Главное

Дом Шабунина сожгли

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что неизвестные ночью подожгли его дом. В результате происшествия никто не пострадал. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Луческу стал динамовцем

Многолетний наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу представлен в качестве главного тренера киевского "Динамо".