Финансист Козак о влиянии коронавируса на экономику: Нацбанк может погасить любой кризис в Украине

Национальный банк Украины имеет все возможности для того, чтобы погасить любой кризис в стране. Об этом изданию "ГОРДОН" сказал финансист, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак, комментируя влияние коронавируса на украинскую экономику.

"В мире уже давно было ожидание финансового или экономического кризиса. Каждый кризис не только несет проблемы, но и очищает рынок от старых компаний. На их место приходят новые компании, новые люди, новые технологии. Капитализм так устроен, что кризисы происходят с определенной периодичностью. И их уже давно не было. Поэтому новый кризис ожидался в 2018–2019 году. Предполагалось, что толчком станет экономическая война между США и Китаем. Эти две страны составляют 40% мировой экономики. Но они смогли договориться. К тому же, центральные банки развитых стран стали очень умными. Там мощные компьютеры анализируют массу показателей, ситуации на рынках сырья, состояние экономик и так далее. То есть центробанки научились предугадывать изменения, реагировать на кризис еще до его начала. Однако произошло неожиданное – коронавирус. Это тот самый "черный лебедь", – подчеркнул финансист.

Он отметил, что на данный момент в Украине неплохая макроэкономическая ситуация.

"Распространение вируса влечет за собой карантинные мероприятия. Люди перестают ходить на работу и теряют деньги. А значит, будут покупать меньше товаров и не смогут погашать долги. Это сильно бьет по рынкам и экономике. И такая тенденция по всему миру. В Украине сейчас все выглядит так, как выглядело для Европы в середине февраля. Вроде как все бушует в мире, а у нас спокойно – мы закрылись, на карантине. Но на валютном рынке мы видим панику. Население выметает доллары. И в панике люди не могут мыслить адекватно. Еще одна проблема – это приезжающие из Европы "заробитчане". Они потенциально могут принести вирус в свои города и села. Как вся эта ситуация отразится на экономике Украины – сказать сложно. В целом макроэкономика у нас в неплохом состоянии, инфляция низкая, у НБУ огромные золотовалютные резервы. Нацбанк может погасить любой кризис в Украине. Другое дело, что у нас нет столько гривны, чтобы купить у НБУ эти доллары. В таком случае из оборота была бы изъята практически вся гривна. И при этом у НБУ осталось бы еще $17 млрд. То есть подушка безопасности у нас есть. Главное, чтобы страну не охватила паника", – резюмировал Козак.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.

11 марта Кабмин Украины ввел карантин в учебных заведениях страны и ограничил проведение массовых мероприятий, а также прекратил авиасообщение с Италией и закрыл 75% пунктов пропуска на границе.

По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, 13 марта одна из инфицированных умерла.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть границы для иностранцев на две недели.