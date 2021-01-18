"Forbes Украина" составил рейтинг лучших работодателей страны

Для составления рейтинга его авторы опросили 11 тысяч человек и представителей 150 крупных украинских компаний.

Одни хвалили своих работодателей за заботу во время пандемии и возможности для развития, другие критиковали за невысокие зарплаты и необходимость работать сверхурочно, отмечают авторы статьи Фото: depositphotos.com

Журнал "Forbes-Украина" совместно с сайтом поиска работы Work.ua представил рейтинг лучших работодателей Украины. В список из 50 позиций вошли как украинские компании, так и представительства международных корпораций.

Для составления рейтинга его авторы опросили 11 тысяч человек и 150 крупных украинских компаний, которые сформировали 60% итоговой оценки, а также экспертов рынка, чье мнение повлияло на 20% оценки. Еще 20% было получено благодаря информации из открытых источников.

В первую пятерку рейтинга вошли табачная компания JTI, мобильный оператор "Киевстар", банк ProCreditBank, агрохолдинг Kernel и IT-компания Intellias. Также среди лучших работодателей есть фармацевтическая компания "Дарница", предприятия топливно-энергетического комплекса ДТЭК, "Нафтогаз", международные гиганты Coca-Cola, McDonald's и Pepsi, финансовые учреждения, медиа и предприятия пищевой промышленности.

"Перед составлением рейтинга мы обратились к руководителям HR-подразделений 150 крупнейших украинских компаний с предложением распространить анкету-опросник среди своих сотрудников. В итоге было опрошено 11 тысяч человек. Одни хвалили своих работодателей за заботу во время пандемии и возможности для развития, другие критиковали за невысокие зарплаты и необходимость работать сверхурочно. Во всех компаниях, представленных в рейтинге, более половины опрошенных сотрудников готовы рекомендовать свое место работы друзьям и родственникам", – отметили авторы рейтинга.

В редакционной статье указано, что среди всех факторов, которые формировали итоговую оценку компаний в рейтинге, 25% составила лояльность сотрудников, 20% – зарплата, 10% – информационная открытость, 5% – наличие соцпакета и его составляющие, 5% – возможность развития в компании, 5% – ощущение, что руководство заботится о своих сотрудниках во время коронакризиса, и 10% – другие факторы, такие как возможность получения премии, официальное оформление, отсутствие проблем с оформлением отпусков и больничных.