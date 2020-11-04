Глава госрерулятора рассказал, когда в Украине могут запустить рынок азартных игр

У государственной комиссии по регулированию азартных игр и лотерей есть амбиция до конца текущего года привлечь 1 млрд грн в бюджет от продажи лицензий и запуска рынка, заявил глава регулятора Иван Рудый.

Глава государственной комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый считает, что рынок азартных игр в Украине могут запустить с 15 декабря. Об этом он сказал в интервью LIGA.net, которое вышло 4 ноября.

По словам Рудого, на текущей неделе будут рекомендованы четверо претендентов в состав комиссии, так как она пока недоукомплектована.

"Что касается рынка, мы рассчитываем, что он заработает 15 декабря. Но по сути, все зависит от того, когда Кабинет Министров согласует лицензионные условия", – сказал он.

Глава комиссии уверен, что к середине декабря парламент сможет принять законопроект о налоговых изменениях, связанных с запуском рынка.

"У нас есть амбиция привлечь до конца года 1 млрд грн в бюджет от продажи лицензий и запуска рынка", – добавил он.

Закон, регулирующий сферу игорного бизнеса, приняли за основу 16 января 2020 года, а 14 июля после рассмотрения 3,5 тыс. правок Рада поддержала документ во втором чтении. "За" проголосовали 248 депутатов при минимально необходимых 226, в основном от "Слуги народа". "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Голос" не дали ни одного голоса. В тот же день в парламенте зарегистрировали постановление об отмене результатов голосования. 21 июля Рада разблокировала подписание закона. 11 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал документ.

23 сентября Кабинет Министров Украины принял постановление о создании комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Ее штат – 230 сотрудников, в том числе председатель и шесть членов комиссии. Комиссия будет заниматься лицензированием хозяйственной деятельности, переоформлением, приостановлением и возобновлением действия лицензий в лотерейной сфере. 21 октября ее возглавил ветеран АТО Рудый.