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Глава Минсоцполитики Украины назвала зарплату, на которую можно "соглашаться и работать"

По словам министра социальной политики Украины Марины Лазебной, государство не может диктовать работодателям уровень зарплат, которые они платят своим работникам.

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Лазебная назвала дискуссионным вопрос об уровне зарплаты
Лазебная назвала дискуссионным вопрос об уровне зарплаты
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Достойная минимальная зарплата в Украине должна быть на уровне 6–8 тыс. грн в месяц. Такое мнение министр социальной политики Марина Лазебная выразила LB.ua в интервью, которое было опубликовано 27 мая.

Так она прокомментировала слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который в апреле заявил в интервью "РБК-Украина", что экономика Украины позволяет давать людям "простую работу" с зарплатой в 6–8 тыс. грн.

"Считаю, что средняя зарплата по стране должна быть более или менее такой, какая есть – 12,5 тыс. грн. На такую можно соглашаться и работать. Хотя это вопрос дискуссионный", – сказала Лазебная.

Она подчеркнула, что государство может регулировать только минимальную зарплату.

"Мы не можем диктовать работодателям, устанавливать уровень оплаты труда. Это регулируется коллективными договорами. Но мы контролируем, чтобы это была легальная заработная плата", – объяснила министр соцполитики.

По данным Государственной службы статистики Украины, средняя номинальная зарплата штатного сотрудника составила в марте 11 446 грн. Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Киеве (17 990 грн) и Донецкой области (12 225 грн). Самая низкая – в Черновицкой области (8285 грн). Более свежих данных пока нет.

В декабре 2019 года официальная средняя зарплата в Украине составляла 12 264 грн, а в январе 2020 года она снизилась до 10 727 грн.

Теги: Украина, зарплата, работа, Денис Шмыгаль, Марина Лазебная
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