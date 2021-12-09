Кабмин Украины увеличил расходы на трансплантацию

Расходы на трансплантацию увеличат на 90 млн грн за счет уменьшения расходов по бюджетной программе "Лечение граждан Украины за границей" .
В Кабмине отметили, что все больше украинцев получают высокотехнологичную помощь в стране, поэтому финансирование решили перераспределить, чтобы оплачивать услуги по трансплантации в Украине.
39,9 млн грн из этой бюджетной программы перераспределены для приобретения медицинского оборудования для программы "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление поддержки отдельных учреждений и мер в системе здравоохранения". Эти изменения позволят увеличить доступность медицинской помощи по трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, подчеркнули в релизе.
В государственном бюджете 2022 года предусмотрено 939,5 млрд грн на трансплантацию.
В Украине с 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации. Эта система начала работать 1 января 2021 года.
Минздрав рассчитывает, что в текущем году в Украине проведут не менее 250 операций по трансплантации органов. В 2019 году в стране провели 78 подобных операций, а в 2020-м – 118.
Трансплантацией органов в Украине сейчас занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Черкассах и ряде других городов. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.