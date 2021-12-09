Кабмин Украины увеличил расходы на трансплантацию

Расходы на трансплантацию увеличат на 90 млн грн за счет уменьшения расходов по бюджетной программе "Лечение граждан Украины за границей" .

В Кабмине отметили, что все больше украинцев получают высокотехнологичную помощь в стране, поэтому финансирование решили перераспределить, чтобы оплачивать услуги по трансплантации в Украине.

39,9 млн грн из этой бюджетной программы перераспределены для приобретения медицинского оборудования для программы "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление поддержки отдельных учреждений и мер в системе здравоохранения". Эти изменения позволят увеличить доступность медицинской помощи по трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, подчеркнули в релизе.

В государственном бюджете 2022 года предусмотрено 939,5 млрд грн на трансплантацию.