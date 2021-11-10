Кабмин выделил 12,5 млн грн украинцам, пострадавшим в АТО

С начала года на оказание помощи пострадавшим в АТО выделили 112 млн грн Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Помощь получат члены семей четырех погибших и 14 человек, получивших инвалидность во время участия в АТО. Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.

В Кабмине уточнили, что с начала 2021 года направили на выплаты для пострадавших в АТО 112 млн грн.

Единовременная помощь в случае установления инвалидности в зависимости от группы инвалидности выплачивается в следующих размерах: І группа – 400, ІІ группа – 300, ІІІ – группа 250 прожиточных минимумов.

В случае смерти помощь составляет 750 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц. По состоянию на 1 января этого года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составлял 2270 грн.