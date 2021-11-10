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Кабмин выделил 12,5 млн грн украинцам, пострадавшим в АТО

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С начала года на оказание помощи пострадавшим в АТО выделили 112 млн грн
С начала года на оказание помощи пострадавшим в АТО выделили 112 млн грн
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

10 ноября Кабинет Министров Украины на своем заседании выделил Министерству по делам ветеранов 12,5 млн грн для выплаты единоразовой помощи лицам, пострадавшим в Антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Помощь получат члены семей четырех погибших и 14 человек, получивших инвалидность во время участия в АТО. Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.

В Кабмине уточнили, что с начала 2021 года направили на выплаты для пострадавших в АТО 112 млн грн.

Единовременная помощь в случае установления инвалидности в зависимости от группы инвалидности выплачивается в следующих размерах: І группа – 400, ІІ группа – 300, ІІІ – группа 250 прожиточных минимумов.

В случае смерти помощь составляет 750 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц. По состоянию на 1 января этого года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составлял 2270 грн.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Донбасс, помощь, АТО, прожиточный минимум, украинцы, война в Украине, выплаты, война на Донбассе, погибшие, Кабмин
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